《全台最速報》姚人多道歉 柯嗆把戲真多.噁心!

2018年12月12日 12:11 中時電子報 綜合報導

◎姚人多道歉 柯嗆把戲真多.噁心!

海基會副董事長姚人多、蔡英文文膽姚人多深夜在臉書發文，指聽聞台北市長柯文哲夫妻對民進黨餘恨未消，向夫妻倆道歉。但柯今早不以為然說，「把戲真多、把戲真多」，還說「5年前看到這種文青體會覺得很感動，現在看到文青體覺得很噁心。」

◎假公濟私帶妻爽遊南台灣 移民署長楊家駿遭火速調職

移民署長楊家駿12日遭媒體踢爆，稱他以「公務視察」為由，帶著妻子搭公務車到處吃喝玩樂，還要同仁當免費司機、導遊跟搬運工，楊家駿第一時間回應「太太的外語能力好，可與新移民溝通拉進距離。」內政部指出，本案已造成社會觀感不佳，影響政府機關形象，已先行將楊家駿改調內政部參事，非主管職務，靜待調查。

◎扁系民調專家游盈隆 宣布參選民進黨主席

2018九合一選舉民進黨潰敗總統蔡英文辭去兼任黨主席職位，由基隆市長林右昌任代理主席，黨內更掀起一片檢討聲浪，對此，扁系民調專家、台灣民意基金會董事長游盈隆今天拋出震撼彈，宣佈將登記參選民進黨主席補選，他並以「船沉了，何以為家？」為題發表參選聲明。

◎北市立委補選 國民黨確定徵召陳炳甫

競爭激烈的北市立委補選，國民黨北市黨部確定甫連任市議員的陳炳甫出征。陳表示，對「個人」而言，參選絕對是下策，因為還沒就職就再次參選，即便選上，11個月後又要再選一次；但他認為，民進黨執政以來荒腔走板，立法院國民黨團屈居較少席次，針對重大議題常常只能束手無策，因此，國民黨不可以在此次選戰缺席，「決定接受徵召再出發，帶著鋼嘠依拚！」

(中時電子報)