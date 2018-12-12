《全台最速報》姚人多道歉 柯嗆把戲真多.噁心!

姚人多道歉 柯嗆把戲真多.噁心!

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎姚人多道歉 柯嗆把戲真多.噁心!

海基會副董事長姚人多、蔡英文文膽姚人多深夜在臉書發文，指聽聞台北市長柯文哲夫妻對民進黨餘恨未消，向夫妻倆道歉。但柯今早不以為然說，「把戲真多、把戲真多」，還說「5年前看到這種文青體會覺得很感動，現在看到文青體覺得很噁心。」

◎假公濟私帶妻爽遊南台灣 移民署長楊家駿遭火速調職

移民署長楊家駿12日遭媒體踢爆，稱他以「公務視察」為由，帶著妻子搭公務車到處吃喝玩樂，還要同仁當免費司機、導遊跟搬運工，楊家駿第一時間回應「太太的外語能力好，可與新移民溝通拉進距離。」內政部指出，本案已造成社會觀感不佳，影響政府機關形象，已先行將楊家駿改調內政部參事，非主管職務，靜待調查。

◎扁系民調專家游盈隆 宣布參選民進黨主席

2018九合一選舉民進黨潰敗總統蔡英文辭去兼任黨主席職位，由基隆市長林右昌任代理主席，黨內更掀起一片檢討聲浪，對此，扁系民調專家、台灣民意基金會董事長游盈隆今天拋出震撼彈，宣佈將登記參選民進黨主席補選，他並以「船沉了，何以為家？」為題發表參選聲明。

◎北市立委補選 國民黨確定徵召陳炳甫

競爭激烈的北市立委補選，國民黨北市黨部確定甫連任市議員的陳炳甫出征。陳表示，對「個人」而言，參選絕對是下策，因為還沒就職就再次參選，即便選上，11個月後又要再選一次；但他認為，民進黨執政以來荒腔走板，立法院國民黨團屈居較少席次，針對重大議題常常只能束手無策，因此，國民黨不可以在此次選戰缺席，「決定接受徵召再出發，帶著鋼嘠依拚！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
國民黨第一輪「假投票」議長、副… 野柳女王頭頸圍一年少一公分 監…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。