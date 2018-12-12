共諜案發展組織 王炳忠斥檢起訴有違事實

2018年12月12日 12:29 中時 王己由

新黨青年軍王炳忠等4人，被訴為對岸發展組織違反國安法案，台北地方法院12日開庭。王炳忠和其父王進步都否認被訴犯罪事實，王炳忠認為起訴有違事實，檢方指控的所謂組織脈絡不清楚，也與中共無關，新黨從事正當兩岸交流，過程中未談及危害國安的相關內容。王進步則說被起訴「幫助犯」感到莫名其妙，不知道是什麼理由造成危害周國家安全，「我幫忙兒子，這樣也有事」。

北檢是在偵辦陸生周泓旭共諜案，還原周的隨身碟後，認定從2015年起，中共「國台辦政黨局」及上海市「對外聯絡辦公室」提供王炳忠資金，由他收取、管理及運用，以成立「星火秘密小組」，執行「星火T計畫」在台發展組織；周泓旭則擔任在台監督及聯繫窗口，案經偵結，今年6月起訴王炳忠、侯漢廷、林明正和王父王進步。

本案檢方原本列為機密，起訴後是否不公開審理，台北地院合議庭花了段時間釐清，王炳忠也請公開審理，最後檢方回覆意見後，合議庭決定公開審理。今(12)日開庭，先傳王進步、王炳忠父子。

王炳忠表示，檢方指控的邏輯不清楚，「新中華兒女學會」、「燎原新聞網」等，都是他們做為新黨的政治工作者，自發宣揚理念所推動的組織，與中共毫無關係；起訴書所載彙報給周泓旭，是新黨青年相關活動的一些內容，無涉情報，更不知如何危害國家。

王炳忠說，他與大陸相關人士有所往來，是因為新黨從事正當兩岸交流，過程中從未談及危害國家的相關內容，更遑論有交換所謂危害國安的機密資訊；人民從事兩岸交流，他發表理念、發展自主的組織，應受中華民國憲法所保障，在大陸有收入是正當商業行為收益，檢方指控要有證據。

王炳忠的律師則痛斥檢方辦案違法失職，起訴主張的事實邏輯矛盾、時間錯亂，完全不可採。新中華兒女學會、台大復興社是早在2013年就成立的學生組織，本案新黨青年軍3位工作者都是新黨知名的青年工作者，「周泓旭在那裡都還不知道」。

王進步則說，不知從哪惹出本案，檢察官為什麼可以扯東扯西、黑白不分，還可以「竹篙逗菜刀」（台語），兒子很認真又出書、又有活動賺錢，「我不支持他支持誰，真好笑！幫忙兒子這樣也有事情。」

(中時 )