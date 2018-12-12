影》楊家駿稱公務忙用假日查訪 遭部屬吐槽說…

楊家駿稱公務繁忙，才會用假日走訪各地。（陳鴻偉翻攝）

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楊家駿強調不要傷害他家人，去職「對移民署好就好」。

移民署長楊家駿被爆假公濟私，上午遭內政部閃電拔官，楊家駿12日上午在移民署舉行最後一場記者會，他表示自己為了掌握新住民、外籍移工跟移民署駐地同仁需求，平時根本抽不出時間前往，只好利用假日，侃侃而談大吐苦水，但有部屬聽後私下吐槽，楊根本避重就輕，口口聲聲說關懷移民事務，但3天2夜下來，真正有關公務的只有3小時，「這場記者會，更證明楊是說的比做的多的人！」

楊家駿記者會中，針對各種質疑一一解釋，強調「請不要魄害我家人及我家輩」，他表示平常公務多，只能利用假日前往全台各地，接著大談自己的政績，說他曾前往屏東東港考查，發現印尼漁工從港口到清真寺要走很久，他當下發動募捐30部自行車，讓3000名漁工自由使用。

楊家駿稱公務忙用假日查訪，遭部屬吐槽「幾乎都在玩」。

他還解釋為何考查喜歡帶上妻子，因為他曾擔任駐香港外交官，「深知外交禮儀」，尤其出席參加活動，攜伴參加往往可以帶來加分效果，接任署長之後，為了能公私兩全，所以「拜託」太太陪同參與移民署的各種活動，他還心疼表示，移民工作繁重且「沒日沒夜」，連壯碩如牛的他都有點吃不消，很感謝太太毫無怨言，陪他多方奔走。

楊家駿講得十分感性，但他的部屬聽後忍不住吐槽，直言：「講得那麼漂亮，那3天2夜幾乎都在玩？」，該名部屬說，水晶教堂、崑濱伯、林百貨、無菜單料理…哪一個與移民事務有關？哪一個讓「壯碩如牛」的署長吃不消？

楊家駿面對去職一事，瀟灑表示：「對移民署好就好」、「我自己要檢討」，另解釋自己沒有積壓公文，那是因為公文等級不同，有些問題牽涉甚廣，不是一朝一夕可解決，需要通盤溝通，但對於公文壓太久，導致消失，部屬必需另開新案號重簽重辦，也沒多做解釋。

(中時 )

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