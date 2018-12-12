孟晚舟被保釋 陸媒：更艱苦的引渡之戰即將開打

2018年12月12日 12:20 中時 楊家鑫

華為副董事長孟晚舟12日終於被加拿大法庭同意保釋。大陸知名政論微信公眾號「牛彈琴」評論稱，壞消息是，更艱苦的引渡之戰還在後面，如果攻防激烈，引渡聽證會將更加曠日持久，幾個月算短的，幾年也不稀奇。這對孟晚舟來說，這真是一場飛來橫禍。她事實上將無法繼續擔任華為財務長，更別提華為的接班人了。同時，對華為來說，這可能是汙名化的開始。

拖延了三天，孟晚舟在加拿大法庭的保釋聽證會終於同意保釋。大陸大陸知名政論微信公眾號「牛彈琴」評論稱，對孟晚舟來說，這個所謂的好消息，也不過是最糟糕選擇中的次糟糕選擇。她獲得的是相對的自由，必須佩帶電子鐐銬，外出都有監視，晚上11點至早上6點必須在家，還須付出1000萬加元的保證金。

評論指出，接下來的鬥爭，有些是可以預料到的，首先是更艱苦的引渡之戰將開打。如果攻防激烈，引渡聽證會將更加曠日持久，幾個月算短的，幾年也不稀奇。其次，對孟晚舟來說，這真是一場飛來橫禍。更糟糕的是，她事實上將無法繼續擔任華為財務長，更別提華為的接班人了。她很可能會在溫哥華熬白了頭。對華為來說，這也可能是汙名化的開始。

評論稱，反觀加拿大，最尷尬的是，孟晚舟是應美國要求拘押了，但美國方面卻遲遲沒有提出引渡申請，搞得加拿大裡外不是人。拖得時間越長，加拿大處境越糟糕，「可能本來以為抓個人，既討好了主人，還握有點籌碼，哪知道最後才發現，這真是一個燙手的山芋。」

(中時 )