野柳女王頭頸圍一年少一公分 監委籲落實維護

2018年12月12日 12:30 中時 鄭舲

北海岸野柳地質公園中的女王頭，是台灣引以為傲天然奇景，因逐年風化，頸圍從2006年136公分，至2017年125公分，監委張武修關心此議題，因此今年4月27日與8月30日前往野柳現場履勘，再於10月19日辦理座談會，邀請機關代表、業者、專家學者代表、協會與學會代表、地方代表等共同討論。監察院交通及採購委員會議昨通過張武修調查報告，要求行政院督促所屬確實檢討改進。

張武修指出，野柳特殊海岸地質為台灣引以為傲天然奇景，獲選台灣十大地景網路及專家學者評選第1名、國家地理雜誌編輯譽為2016年最佳夏季旅遊景點、美國有限電視新聞網CNN介紹等殊榮，對在地人而言蘊藏成長記憶與深厚情感；但女王頭經年累月在大自然風化下，頸圍已從2006年的136公分，縮至2017年的125公分。觀光局應朝野柳永續發展目標持續對地景現況進行監測與建立資料庫，落實維護與監督之責。

同時，農委會為文資法自然地景及自然紀念物中央主管機關，雖已將地質公園納入規範，但台灣現有9座地質公園均未依法指定為文化資產，農委會表示現況是參照世界地質公園工作指南理念執行與推動，卻使文資法形同具文；在於法無據情況下，仍應主動積極研擬相關引領性政策與願景，僅依聯合國核心價值作為依循顯有疏失。

張武修提及，觀光局面對野柳每年約200萬遊客人次且逐年增加之際，考量地質景觀永續管理與經營，目前雖實施野柳遊憩承載量並輔以燈號管制，但2013年至今皆未酌情調整，為兼顧遊憩品質與安全及避免破壞自然資源，應因時因地制宜調整並全盤檢討與研議。

另外，觀光局所轄野柳地質公園常發生遊客因欠缺環境認知與素養，及巡查人員訓練與維護能力欠缺，導致遊客不當行為發生，凸顯遊客與巡查人員管理重要性；為降低類似情況發生，避免影響外界觀感與資源破壞，應加強遊客與員工雙向教育、取締遊客不當行為，也應重新檢視入園規定與警語標示。

(中時 )