野柳女王頭頸圍一年少一公分 監委籲落實維護

友善列印
中時

北海岸野柳地質公園中的女王頭，是台灣引以為傲天然奇景，因逐年風化，頸圍從2006年136公分，至2017年125公分，監委張武修關心此議題，因此今年4月27日與8月30日前往野柳現場履勘，再於10月19日辦理座談會，邀請機關代表、業者、專家學者代表、協會與學會代表、地方代表等共同討論。監察院交通及採購委員會議昨通過張武修調查報告，要求行政院督促所屬確實檢討改進。

張武修指出，野柳特殊海岸地質為台灣引以為傲天然奇景，獲選台灣十大地景網路及專家學者評選第1名、國家地理雜誌編輯譽為2016年最佳夏季旅遊景點、美國有限電視新聞網CNN介紹等殊榮，對在地人而言蘊藏成長記憶與深厚情感；但女王頭經年累月在大自然風化下，頸圍已從2006年的136公分，縮至2017年的125公分。觀光局應朝野柳永續發展目標持續對地景現況進行監測與建立資料庫，落實維護與監督之責。

同時，農委會為文資法自然地景及自然紀念物中央主管機關，雖已將地質公園納入規範，但台灣現有9座地質公園均未依法指定為文化資產，農委會表示現況是參照世界地質公園工作指南理念執行與推動，卻使文資法形同具文；在於法無據情況下，仍應主動積極研擬相關引領性政策與願景，僅依聯合國核心價值作為依循顯有疏失。

張武修提及，觀光局面對野柳每年約200萬遊客人次且逐年增加之際，考量地質景觀永續管理與經營，目前雖實施野柳遊憩承載量並輔以燈號管制，但2013年至今皆未酌情調整，為兼顧遊憩品質與安全及避免破壞自然資源，應因時因地制宜調整並全盤檢討與研議。

另外，觀光局所轄野柳地質公園常發生遊客因欠缺環境認知與素養，及巡查人員訓練與維護能力欠缺，導致遊客不當行為發生，凸顯遊客與巡查人員管理重要性；為降低類似情況發生，避免影響外界觀感與資源破壞，應加強遊客與員工雙向教育、取締遊客不當行為，也應重新檢視入園規定與警語標示。

(中時 )

《全台最速報》姚人多道歉 柯嗆… 最新媒體民調 小英選總統支持度…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。