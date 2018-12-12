傳康明凱被拘 陸媒：沒證據說它是對孟晚舟事件的報復

2018年12月12日 12:33 中時 楊家鑫

路透日前披露，加拿大前外交官、國際預防危機組織中國分析師康明凱(Michael Kovrig)已在大陸被扣押。對此，大陸《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，如果此事為真，現在沒有任何證據可以說明它是大陸政府對孟晚舟事件的報復。此外，加拿大《環球郵報》稱，加前駐華大使趙普表示，康明凱曾在加拿大駐北京使館致力於收集和分析與「戰略穩定和安全相關的資訊」，「如果你問中國官員，他們會認為康從事的就是間諜活動」。

路透日前披露加拿大前外交官、國際預防危機組織中國分析師康明凱(Michael Kovrig)已在大陸被扣押，在孟晚舟被加拿大扣押之際，格外敏感。對此，大陸《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，目前大陸官方都還沒有回應此事，其準確性不得而知。

他表示，如果此事為真，現在沒有任何證據可以說明它是大陸政府對孟晚舟事件的報復。而如果外界產生這種聯想，那是因為扣押孟晚舟的確是很過分的事件，人們天然地認為大陸會採取報復行動。

他指出，兩件事不同的是，孟晚舟是商界人士，她是在第三國加拿大被拘捕的，而她並沒有觸犯加拿大的任何法律。而康明凱則是在大陸境內活動，他是因在這裡的行為被採取法律行動的，如果他的確被拘捕了的話。

他說，「目前的局勢高度敏感，而這種敏感的來源是美國對華為不公正的打壓和美加串謀對孟晚舟採取突襲式拘捕。」

此外，加拿大《環球郵報》稱，康明凱曾擔任加拿大駐北京的外交官，當時從事的工作隸屬「全球安全報告專案」，該專案由加外交部設立，致力於收集和分析與「戰略穩定和安全相關的資訊」。加前駐華大使趙普承認該項目存在爭議。他說，「如果你問中國官員，他們會認為康從事的就是間諜活動」。

(中時 )