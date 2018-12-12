傳康明凱被拘 陸媒：沒證據說它是對孟晚舟事件的報復

友善列印
中時

路透日前披露，加拿大前外交官、國際預防危機組織中國分析師康明凱(Michael Kovrig)已在大陸被扣押。對此，大陸《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，如果此事為真，現在沒有任何證據可以說明它是大陸政府對孟晚舟事件的報復。此外，加拿大《環球郵報》稱，加前駐華大使趙普表示，康明凱曾在加拿大駐北京使館致力於收集和分析與「戰略穩定和安全相關的資訊」，「如果你問中國官員，他們會認為康從事的就是間諜活動」。

路透日前披露加拿大前外交官、國際預防危機組織中國分析師康明凱(Michael Kovrig)已在大陸被扣押，在孟晚舟被加拿大扣押之際，格外敏感。對此，大陸《環球時報》總編輯胡錫進評論稱，目前大陸官方都還沒有回應此事，其準確性不得而知。

他表示，如果此事為真，現在沒有任何證據可以說明它是大陸政府對孟晚舟事件的報復。而如果外界產生這種聯想，那是因為扣押孟晚舟的確是很過分的事件，人們天然地認為大陸會採取報復行動。

他指出，兩件事不同的是，孟晚舟是商界人士，她是在第三國加拿大被拘捕的，而她並沒有觸犯加拿大的任何法律。而康明凱則是在大陸境內活動，他是因在這裡的行為被採取法律行動的，如果他的確被拘捕了的話。

他說，「目前的局勢高度敏感，而這種敏感的來源是美國對華為不公正的打壓和美加串謀對孟晚舟採取突襲式拘捕。」

此外，加拿大《環球郵報》稱，康明凱曾擔任加拿大駐北京的外交官，當時從事的工作隸屬「全球安全報告專案」，該專案由加外交部設立，致力於收集和分析與「戰略穩定和安全相關的資訊」。加前駐華大使趙普承認該項目存在爭議。他說，「如果你問中國官員，他們會認為康從事的就是間諜活動」。

(中時 )

孟晚舟被保釋 陸媒：更艱苦的引… 傳谷歌北京辦公室失火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。