過半上班族運動不足 台塑為辦公椅安裝飛輪

台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠將廢棄腳踏車再利用，為辦公椅增設踏板和飛輪。（台塑集團提供）

友善列印
中時
林周義
台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠，協理蔡奇麟表示，從廢棄物中的齒輪，構想出飛輪辦公椅概念。（台塑集團提供）
台朔重工股份有限公司麥寮廠，職業醫學科醫師林旭華（林周義攝）

上班族每日有超過3分之1的時間處於工作場所，根據國健署統計，我國半數以上員工運動不足，約4成員工體重超標。為助員工利用上班時間做運動，台塑集團旗下公司將廢棄腳踏車再利用，為辦公椅增設踏板及飛輪，讓控制室的員工邊上班邊運動，今（12日）獲頒職場創意金點獎特優獎。

根據國健署去年的調查，53.4%職場員工運動不足，39.2％員工體重超標。為鼓勵企業促進員工健康，國健署2003年開始推動健康職場，2007年開辦職場健康認證，至今共超過2萬家企業得到認證。

台塑集團旗下公司今（12日）獲職場創意金點獎特優獎、優等獎殊榮。榮獲特優獎的台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠，協理蔡奇麟表示，從廢棄物中的齒輪，構想出飛輪辦公椅概念。經高雄長庚醫院前職業醫學科主任江瑞錦協助下，完成踏板、飛輪安裝，目前已累積10台飛輪辦公椅，仍會繼續增設。另將廢棄輪胎綁上繩子，供員工休息時訓練。

榮獲優等獎的台朔重工股份有限公司麥寮廠，醫務室職業醫學科醫師林旭華表示，有感於員工不運動，2年前開始推行動感「朔」身操，借鏡日本4分鐘高強度TABATA運動，每運動20秒，休息10秒，許多員工都反應「褲頭變鬆了」。林旭華表示，推行塑身操既不花錢，員工也做得開心，鼓勵中小企業嘗試。

國健署表示，企業若能促進員工健康，可減少病假缺勤、醫療費用、傷殘賠償等開銷，等同花費1美元，節省6美元支出。若欲加入職場健康促進的行列，可洽地方政府衛生局健康職場業務窗口，或撥打「健康職場推動中心」服務專線，獲取相關資訊。

(中時 )

救吳寶春無敵妙招！網紅保證：沒… 國小生穿防彈背心騎重機 體驗一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。