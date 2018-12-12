過半上班族運動不足 台塑為辦公椅安裝飛輪

2018年12月12日 12:28 中時 林周義

台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠，協理蔡奇麟表示，從廢棄物中的齒輪，構想出飛輪辦公椅概念。（台塑集團提供）

台朔重工股份有限公司麥寮廠，職業醫學科醫師林旭華（林周義攝）

上班族每日有超過3分之1的時間處於工作場所，根據國健署統計，我國半數以上員工運動不足，約4成員工體重超標。為助員工利用上班時間做運動，台塑集團旗下公司將廢棄腳踏車再利用，為辦公椅增設踏板及飛輪，讓控制室的員工邊上班邊運動，今（12日）獲頒職場創意金點獎特優獎。

根據國健署去年的調查，53.4%職場員工運動不足，39.2％員工體重超標。為鼓勵企業促進員工健康，國健署2003年開始推動健康職場，2007年開辦職場健康認證，至今共超過2萬家企業得到認證。

台塑集團旗下公司今（12日）獲職場創意金點獎特優獎、優等獎殊榮。榮獲特優獎的台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠，協理蔡奇麟表示，從廢棄物中的齒輪，構想出飛輪辦公椅概念。經高雄長庚醫院前職業醫學科主任江瑞錦協助下，完成踏板、飛輪安裝，目前已累積10台飛輪辦公椅，仍會繼續增設。另將廢棄輪胎綁上繩子，供員工休息時訓練。

榮獲優等獎的台朔重工股份有限公司麥寮廠，醫務室職業醫學科醫師林旭華表示，有感於員工不運動，2年前開始推行動感「朔」身操，借鏡日本4分鐘高強度TABATA運動，每運動20秒，休息10秒，許多員工都反應「褲頭變鬆了」。林旭華表示，推行塑身操既不花錢，員工也做得開心，鼓勵中小企業嘗試。

國健署表示，企業若能促進員工健康，可減少病假缺勤、醫療費用、傷殘賠償等開銷，等同花費1美元，節省6美元支出。若欲加入職場健康促進的行列，可洽地方政府衛生局健康職場業務窗口，或撥打「健康職場推動中心」服務專線，獲取相關資訊。

(中時 )