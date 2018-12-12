接見好人好事代表 賴揆盼行善精神更普及

2018年12月12日 13:02 中時 張理國

行政院長賴清德上午接見今年度好人好事代表，賴揆表示，從小到大很多人得過很多獎，但只有好人好事獎項最有價值，因為這個獎項要發自內心比犧牲奉獻，也希望行善精神更普及，讓台灣風氣愈來愈好。

賴揆指出，人生各種獎狀裡面，好人好事應是最有價值的獎狀，因為這需要長時間發自內心，更重要的是犧牲奉獻的精神。賴院長提到2014年諾貝爾和平獎得主薩提亞提先生（Kailash Satyarthi）今年10月份來台訪問，他離開前表示台灣雖然是個小的國家，但是台灣人擁有非常寬廣的心。賴院長表示，全國好人好事代表就是最好的印證，他非常感謝得獎人，衷心希望行善的精神能更加普及，讓台灣風氣越來越好。

賴揆表示，從小到大很多人得過很多獎，像是老師獎、校長獎、市長獎，或者參賽得到獎狀，但人生的各種獎狀中，好人好事應該是最有價值的獎項，這是要發自內心長時間，且有犧牲奉獻精神，不是多棒的人就能得獎，因為這個獎項不是比本領，而是比愛心，比犧牲奉獻精神。

賴揆也以今年得獎者鄭學錦老先生為例，說鄭已經90高齡，軍中退伍後去做志工，從1990年開始，已經累積2萬個志工時數；而楊宗澤先生，80幾歲，郵局退休後就在做志工；林滿妹女士，做善事看起來一臉福相，陳映蓉雖然只有20歲，但從幼稚園開始就做志工，所以年紀輕，但做志工的時間並不短，每位得獎者都非常值得肯定。

賴揆說，如果每個人都說好話、存好心、做好事，每個人都是好人好事的代表，相信社會一定會愈來愈安和樂利，自然而然會愈幸福，有道是施比受更有福，有時物質條件再多都不見得滿足，但精神生活的層次更高，有時只有一塊麵包，但分一部分給同樣需要的人，雖然我們吃得比較少，但得到的會更多，希望大家的努力與愛心成就的善果，可讓台灣社會更多人瞭解。

(中時 )