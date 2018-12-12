大陸假疫苗事件長生強制退市 董事長終身禁入市

2018年12月12日 12:43 旺報 林永富

大陸爆發的假疫苗事件，中國證監會11日做出處分，涉及的長生生物科技股份有限公司（長生生物）被處強制退市處罰，成了大陸A股史上第一家因重大違法，而遭到強制退市的上市公司。長生生物董事長高俊芳等4人被處以終身市場禁入。證監會並向高俊芳等18名案件當事人作出行政處罰、子公司長春長生公司處罰沒款91億元人民幣等處罰。

長生生物在當天發布公告稱，該公司已收到《深圳證券交易所重大違法強制退市事先告知書》和《行政處罰書》，相關人員還收到《市場禁入決定書》。根據由深交所的告知書顯示，長生生物子公司長春長生因違法違規生產疫苗，被藥品監督管理部門給予吊銷藥品生產許可證、處罰沒款91億元等行政處罰。

《行政處罰書》指出，高俊芳是長生生物董事長、總經理、財務總監，長春長生董事長兼總經理。張洺豪是高俊芳之子，長生生物副董事長、副總經理，曾擔任長春長生總經理助理。證監會還決定對高俊芳、張晶、劉景曄、蔣強華採取終身市場禁入措施；對張洺豪等3人採取5年市場禁入措施。

另據長春市警方於今年7月29日發布的資訊，高俊芳等18名涉案人員被以長春長生涉嫌生產、銷售劣藥罪逮捕。其中包括兩名該公司董事。據悉，長生生物的百白破（百日咳、白喉及破傷風三合一）疫苗在2016年、2017年的實際銷量分別是381.34萬人份、307.10萬人份，影響面極廣。狂犬疫苗是長春長生的主要產品。

2017年11月，大陸國家葯監局點名要求長生生物停止使用，某批次共計25萬支的不合格產品。2018年7月，長生生物遭到內部生產工廠員工舉報生產問題疫苗，一場風波就此開始。而與長春長生一同被查的武漢生物，在相關部門組成核查組，前往武漢進行核查後，湖北省政府僅對相關失職失責人員予以問責，並要求對武漢生物進行相應的行政處罰。其行政處罰具體內容則未被公布。

(旺報 )