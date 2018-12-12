酒駕甫出獄 又爛醉打死同居女友

2018年12月12日 12:58 中時 許家寧

警消接獲報案，到場發現柯女頭部腫脹已經明顯死亡。。（許家寧攝）

賴男涉嫌酒後在租屋處打死女友，現場血跡斑斑。（許家寧攝）

警方到場進行蒐證，進一步釐清案情。（許家寧攝）

賴男疑心柯姓女友變心，酒後毆打女友致死。（許家寧攝）

花蓮市有多項酒駕前科的62歲賴姓男子，昨晚酒後懷疑49歲柯姓女友變心，竟拿起酒瓶朝女友頭上猛打，今晨酒醒才發現柯女被毆死，報案送醫不治，鄰居指出，賴嫌才因酒駕出獄不久，竟又鑄下大錯，今早訊後被依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。

有酒駕、家暴前科的賴榮盛與的同居女友柯秀英，同居在花蓮市國慶里的一處租屋處，今天清晨4點多賴男向消防隊報案請求救護車送醫，消防隊員前往國慶里的租屋處才發現柯女臉部腫脹，已經明顯死亡，察覺有異，展開急救並轉報警方。

賴男供稱，11日晚間10點多與女友在租屋處飲酒，疑心女友在獄中時變心，兩人發生爭執，一氣之下就隨手拿酒瓶與拳頭毆打女友，後來就去房間睡覺，清晨4點多清醒後發現女友倒在屋裡已經沒有呼吸，才緊急通知救護車，送醫後還是不治身亡。

警方勘驗柯女頭部被打得面目全非，有明顯的腫脹與多處瘀青，至於身體則沒有明顯外傷，研判可能是頭部致命傷造成柯女死亡，目前還有待鑑識人員採證與法醫相驗，釐清真正死因，今午賴嫌酒醒後警方展開訊問，訊後以殺人罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，賴男有違反家暴保護令前科且酒駕紀錄累累，分別在2011年、2017年及2018年分別酒駕遭逮，今年3月被地方法院判刑5個月入監服刑，甫出獄沒有幾個月，再度因為貪杯誤事，涉嫌持酒瓶將同居女友打死。

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(中時 )