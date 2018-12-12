淡水線捷運「震」了一下 元凶原來是腳踏車車架

曾姓男子騎著腳踏車後面背著另一台車架，行經北投一處便橋將車架丟棄在捷運淡水信義線的鐵軌。（李文正翻攝）

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警方在曾姓男子家中起出遭丟棄車架剩下的2組輪子，訊後依公共危險罪法辦。（李文正翻攝）

上月20日下午，捷運淡水信義線復興崗站往北到忠義站前，一台腳踏車車架遭人丟棄在鐵軌上，列車駕駛當時感覺車輛震動，但未影響行車安全，至終點站檢修時發現列車零件受損，捷運公司隔天報案，警方經過1個月調查，鎖定曾姓男子，但他本人否認，但監視器畫面顯示，就只有他一人站在案發上方的便道，警訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，曾姓男子平時無所事事，20日下午2時5分，自己騎著腳踏車，又背著另一台車架，獨自到便橋上方，離開時，車架已經消失不見，殘骸卻出現在捷運列車下方，警方在住處逮捕到曾嫌，並從家中起出剩下的2顆輪子，他辯稱：「心情不好，要將腳踏車拿去資源回收，因為價格不好，隨便丟棄。」

但警方調查，編號1502號列車撞及腳踏車後，並未影響旅客，列車開到淡水捷運站檢修發現底盤損傷，經警方調閱列車車廂的行車記錄器，確認撞擊點是在復興崗站、忠義站間，鎖定便橋可能性極高，沿路調閱監視器，發現曾男犯案行徑。

警方表示，曾男有毀損、公共危險、毒品多項前科，丟棄腳踏車後矢口否認，辯稱有丟棄但是沒有丟在鐵軌上，但便橋監視器成為鐵證，警方本月5日將人逮捕。

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(中時 )

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