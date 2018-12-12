薛伯輝基金會贈車 老吾老養護中心

2018年12月12日 13:01 中時 洪榮志

薛伯輝基金會捐贈1輛長者復康巴士給天主教老吾老養護中心，12日舉行新車祝福禮暨捐車儀式，由高齡88歲的神父梁德政擔任新車祝福禮主禮。該車將服務中心70餘位長輩外出就醫、出遊、參與社區活動，預計全年可服務820人次。

1982年成立的天主教老吾老養護中心，專門服務65歲以上窮困、失能、失智、安寧的長者，目前除有床位79床，其中有78％為重度失能長輩，外出就醫頻率高且多臨時突發狀況，接送車輛的穩定度及安全，堪稱非常重要的事。

老吾老養護中心主任吳艷玲表示，薛伯輝基金會從2015年起支持老吾老養護中心員工訓練計畫，還連續2年支持中心購置大金空調設備、14張多功能照護床等，今年度又捐贈1輛復康巴士，讓中心長者能有更舒適的環境，更安全的服務，大家都非常感謝。

薛伯輝基金會董事長薛昌煥則指出，無論何時到老吾老養護中心總是乾淨清爽，空氣中總是瀰漫著一股舒服的氣味，老吾老養護中心提供長輩最好的服務與尊重，讓長輩在人生最後一段仍然保有基本尊嚴，令他非常感動，他只是盡一點小小力量，希望不讓無法預期的事故耽誤長輩外出就醫行程，長輩們能持續能享受良好的服務品質。

薛昌煥還說，得知中心還需要10多張多功能照護床，他決定延續2017年捐贈多功能照護床計畫，再捐贈5張，也希望社會大眾一起響應。

薛伯輝基金會長年關懷心智重障孩子的治療與成長及老人照護，2014年為協助神父甘惠忠完成在台南學甲興建伯利恆早療暨融合教育中心的心願發起勸募行動，除自捐2000多萬元，也因愛的散播，集小愛為大愛，匯集近4000人的力量，共募得1億1400多萬元，今年初完工啟用。

(中時 )