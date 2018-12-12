當媽被譏「孩子好可憐」 蒼井空打臉酸民

蒼井空昨和老公開記者會宣布懷孕。（圖／翻攝自蒼井空微博）

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中時電子報
蒼井空發文。（圖／翻攝自蒼井空微博）

日本前AV女優蒼井空是許多男性心目中的女神，昨她(12日)開記者會，與結婚快滿一年的老公DJ NON宣布已懷孕5個月，即將當媽，昨晚她在微博再次說明喜訊，也坦白說先前拚生子的時候聽了不少冷言冷語，還有人諷刺「孩子好可憐」，蒼井空為此霸氣表示不要說可憐，「我會努力！我想成為一個好母親」。

蒼井空今年1月曬出婚戒照片，閃電宣布成為人妻，她清楚外界對她老公的身分十分好奇，她也大方說：「他不是帥哥，然後沒有錢，但是，他接受了我以前的工作。」並在部落格中以日文聲明透露老公身分是在澀谷擔任DJ的NON。

蒼井空婚後積極拚懷孕，但就診後卻發現自己賀爾蒙指數過低、卵子狀況不佳，受孕機率低，令她十分低落，幸好最後還是如願讓她成功當媽，但消息一出，因蒼井空過往的AV女優身分，引來正反兩極評語，對此，蒼井空昨發文說，知道有人酸她「如果她生孩子，那孩子很可憐的」，她卻想幫自己說：「我很好啊！我沒問題！」

蒼井空也強調自己是真心想要小孩，「當然，我認為孩子的未來是第一位的。不要說可憐的東西。不是可憐。我會努力！我想成為一個好母親。」不少網友為她打氣：「相信你一定會是個好母親的」、「之前是聽說過那個新聞，但是看到你態度是樂觀的，你懷孕了替你感到高興。祝母子平安」。

(中時電子報)

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