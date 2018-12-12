桃機跑道有坑洞 監委要求改善

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今年4月26日桃園機場滑行道出現坑洞，雨天冒漿、晴天積沙，滑行像跳曼波，遭譏國恥，嚴重影響飛安及我國際形象。監察院交通及採購委員會昨通過監委張武修、王幼玲、林盛豐所提調查報告指出，桃園國際機場自1979年2月26日啟用已邁入40年，然而南、北跑道及周邊滑行道雖已重新翻修竣工啟用，維護紀錄頻仍，究竟是「設計不當」、「施工不佳」、「材料不良」等問題，交通部應督促桃機公司審慎妥處解決。

監委指出，桃園國際機場跑道、滑行道自1979年啟用以來至90年代已逾原設計壽齡，事涉飛安，南、北跑道及周邊滑行道工程，已於2015年2月及2016年2月重新翻修竣工啟用，後續尚有空側設施全面強化工程及WC西側滑行道遷建與雙線化工程仍在進行，為避免外界有甫竣工使用的跑道、滑行道工程品質不良誤解，桃機公司應積極適時向外界溝通說明並提升修復效率，以維護國家門面形象。

另外，「場面土建施工第一標（南跑道、周邊滑行道及過夜機坪）工程」2015年2月4日竣工後使用維護頻仍，其與「場面土建施工第二標（北跑道及連接滑行道）工程」2016年完竣迄今無損壞修補紀錄相較，有極大落差，是因「設計不當」、「施工不佳」、「材料不良」、「跑滑道開放使用後與初始規劃設定運作條件差異」等問題，現於行政院公共工程委員會進行履約爭議調解中，委由第三公正單位釐清原因及責任歸屬。由於事涉飛行起降安全及公共工程品質，交通部應督促桃機公司審慎妥處，並研謀後續改善對策解決。

(中時 )

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