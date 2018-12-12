民進黨主席人選 柯建銘：小英應以總統高度協調

友善列印
中時
郭建伸

民進黨大敗後黨主席要重新選舉，但僅有外界點名林佳龍、陳其邁等人，至今仍未有人領表登記。民進黨團總召柯建銘說，民進黨面對大失敗，必須大反省、大合作，在考慮捲土重來、東山再起的邏輯下，當然要派系休兵。他也強調，應該由總統高度召集、懇談有意願者，其他人很難越俎代庖，有被點名到或有意願者要趕快表達，「現在沒有機會在你看我、我看你了」。

柯建銘今受訪時說，每個人都是戴罪之身，不要都去檢討別人而要檢討自己；現在不該考慮派系與個人利益，現在已經到決定時刻，平常大家都是戰友跟好同事，應該坐下來懇談、共推主席人選。

他表示，黨主席不管誰做，全黨上下都要支持，共同打拚，只有往前，呼籲黨內同志不要懷憂喪志、妄自菲薄。

媒體詢問要如何共推主席？柯建銘說，應該由總統高度召集、懇談，其他人很難越俎代庖，有被點名到或有意願者要趕快表達，「現在沒有機會在你看我、我看你了」。柯說，民進黨若連這點危機處理機制、整合能力都沒有，該如何面對未來挑戰？

綠委段宜康今說，黨主席至今無人登記，坦白說讓人著急，雖然大家喊中生代要承擔，但中生代「非常瞻前顧後」。他強調，適合的人就該義無反顧挑起責任，相信這時候不會再有人拿主席這職位，作為鬥爭手段。

(中時 )

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