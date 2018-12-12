暖暖聖誕 南市醫響應世展會「禮物型錄」募集活動

台南市立醫院響應台灣世界展望會南區辦事處發起的「暖暖聖誕、醫起集愛」愛心大募集活動。（洪榮志攝）

友善列印
中時

耶誕節即將到來，國內外許多處於貧窮與弱勢中的孩童都期待能收到一份耶誕禮物，台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處發起「暖暖聖誕、醫起集愛」愛心大募集，於11、12日號召院內同仁、志工及候診民眾響應台灣世界展望會「禮物型錄」，期盼為國內外貧困兒童帶來祝福、帶來希望。

根據聯合國統計，全球有7.83億人每天收入僅有1.9美元（約新台幣60元）。世展會服務落後國家、偏遠地區中最弱勢、貧窮的家庭，不僅生活難以溫飽，兒童還因為必須幫忙家計或家務無法穩定上學，也無法擁有基本的醫療權益；聖誕禮物對於生活在貧困家庭的兒童而言，幾乎是難以想像且是無法達成的夢想。

世展會南區辦事處主任林惠君表示，這些孩子們想要的其實很簡單，有的希望家裡蓋雞舍、養小雞、可以增加家庭收入；有的希望社區有儲水設備，不需為了提水無法上學，因此台灣世展會針對不同國家、不同地區的需求推出禮物型錄，內容分為台灣關懷、教育、生計、水資源暨衛生、健康、兒童保護等6大主題，盼望透過禮物捐款的方式，送給國內外貧童一份帶來聖誕祝福與生命轉變的禮物。

有鑑於此，南市醫12月發起「暖暖聖誕、醫起集愛」行動，響應世展會禮物型錄募集，送愛給弱勢困苦的孩童。市醫院長蔡良敏表示，每個孩子都有一顆單純的心，呼籲院內同仁一起集眾人之愛，送給國內外弱勢家庭孩童一份溫暖的關懷、以及能轉變未來的聖誕禮物，讓孩童的臉上能擁有最單純的笑容。

(中時 )

薛伯輝基金會贈車 老吾老養護中… 簡易判決有違憲之虞 監委提請司…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。