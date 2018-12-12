暖暖聖誕 南市醫響應世展會「禮物型錄」募集活動

2018年12月12日 13:21 中時 洪榮志

耶誕節即將到來，國內外許多處於貧窮與弱勢中的孩童都期待能收到一份耶誕禮物，台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處發起「暖暖聖誕、醫起集愛」愛心大募集，於11、12日號召院內同仁、志工及候診民眾響應台灣世界展望會「禮物型錄」，期盼為國內外貧困兒童帶來祝福、帶來希望。

根據聯合國統計，全球有7.83億人每天收入僅有1.9美元（約新台幣60元）。世展會服務落後國家、偏遠地區中最弱勢、貧窮的家庭，不僅生活難以溫飽，兒童還因為必須幫忙家計或家務無法穩定上學，也無法擁有基本的醫療權益；聖誕禮物對於生活在貧困家庭的兒童而言，幾乎是難以想像且是無法達成的夢想。

世展會南區辦事處主任林惠君表示，這些孩子們想要的其實很簡單，有的希望家裡蓋雞舍、養小雞、可以增加家庭收入；有的希望社區有儲水設備，不需為了提水無法上學，因此台灣世展會針對不同國家、不同地區的需求推出禮物型錄，內容分為台灣關懷、教育、生計、水資源暨衛生、健康、兒童保護等6大主題，盼望透過禮物捐款的方式，送給國內外貧童一份帶來聖誕祝福與生命轉變的禮物。

有鑑於此，南市醫12月發起「暖暖聖誕、醫起集愛」行動，響應世展會禮物型錄募集，送愛給弱勢困苦的孩童。市醫院長蔡良敏表示，每個孩子都有一顆單純的心，呼籲院內同仁一起集眾人之愛，送給國內外弱勢家庭孩童一份溫暖的關懷、以及能轉變未來的聖誕禮物，讓孩童的臉上能擁有最單純的笑容。

(中時 )