影》孟晚舟已離開加國法院

孟晚舟與律師團一同走出加國法院。(圖擷取自美聯社影片)

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中時電子報

根據美國有線新聞網報導，孟晚舟在律師團隨同下，已離開加國法院。當加拿大最高法院宣布孟晚舟可獲保釋時，庭內掌聲響起，孟晚舟與委任律師相擁而泣，微笑向丈夫劉曉棕揮手。

孟晚舟與律師團一同步出加國最高法院

據南華早報報導，約有上百名支持孟晚舟的民眾聚集在法庭外，大聲呼喊「釋放孟晚舟」、「我們愛妳」。旁聽席除了孟晚舟的律師團隊以及華為高層之外，更擠滿孟晚舟的支持者，他們的手機不時響起大陸國歌「義勇軍進行曲」。

法官要求她於明年2月6日返回法庭，以確定訴訟程序的進一步日期。此外，美國政府須在60天內，亦即2019年1月8日之前，提出正式引渡請求。若美方未提交，孟晚舟必須被釋放。

法官提出以下保釋條件：提供電話及手機號碼，向監管人報告，留在卑詩省，住在溫哥華28大道4005號。晚上11點到早上6點留在家中不外出。交出護照，由獅子門保全公司（Lions Gate Risk Management）提供24小時保安。若不遵守，保全公司可將她拘留、逮捕。必須配合配戴手腳電子監控環，支付所有保全服務費用。

律師最後在法庭上轉達孟晚舟與他一席感性的對話，孟晚舟告訴他說：「我辛勤工作了25年，要是能夠獲釋，我只想和我先生和女兒在一起。我有好多年沒有看小說了。」

(中時電子報)

文章來源：It’s all the way with Huawei, as Sabrina Meng Wanzhou’s supporters converge on Canadian courtroom

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