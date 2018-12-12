下任黨主席＝選舉總幹事 梁文傑：小英直接弄個人出來就好

2018年12月12日 13:40 中時 張潼 、影音／黃鈺潔 、影音／黃鈺潔

民進黨由誰接任黨主席，近日引發討論，除台灣民意基金會董事長游盈隆表態參選，其餘如林佳龍、林右昌等人已經明確拒絕。對此，新系的北市議員梁文傑直言，下一任的黨主席講白了就是蔡英文總統競選連任的總幹事，既然這樣，小英應該直接找個信得過、能幫忙的就好了，不需要故意把黨主席位置當成民進黨「大破大立」的指標，畢竟馬上就要選戰了。

梁文傑直言，他對黨內目前現在態勢看得一頭霧水，原本以為1123小英總統辭去黨主席後，後續應該都鋪排好了，畢竟她是總統，也是下任總統候選人，是實質領袖，不可能這樣丟著，未料後來才發現怎麼都沒規畫？

梁文傑說，現在小英要追求連任，黨主席講白應該就是她的總幹事，總幹事就是要幫妳做事，找個信得過、能幫妳的就好啦，總統決定就好啦！昨天迴廊談話時，小英總統說不談論、不要把手插進去，但政治沒有那麼複雜，不用故意把黨主席這位置當成大破大立，那都不重要，現在馬上要選戰了。

梁文傑也指出，若小英2020不能贏，換了人也不會贏，現在包括小英在迴廊談話管ABS政策或是撤換內閣首長，其實不需顧慮到侵犯到行政院長職權，因為反正人民選的是蔡英文不是行政院長；他也說，新系逼宮這種事蠻好笑的，賴清德現在想走，是覺得要為敗選、公投負責，是暫時做不下去了。

談到此次選戰大敗，梁文傑認為，必須尊重結果，輸了就是輸了，台灣其實在國際上算是中段班國家，但很多人希望變成最理想的國家，實際上社會、體質就是還沒到那個程度，如果把各種進步思想跟理念都拿來台灣要實現，會造成不適應，這次人家就是用公投教訓你（民進黨政府），腳步要拉回來一點。

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(中時 )