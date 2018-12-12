閱讀是自主學習的基礎 教育部推動MSSR

宜蘭縣凱旋國中說明學校推動「身教式持續安靜閱讀」的成果。（林志成攝）

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閱讀是自主學習的基礎，教育部國教署、中央大學及中華明日閱讀協會今天召開「明日閱讀日」記者會，展示「身教式持續安靜閱讀」（MSSR）的推廣成果。目前全國有122所中小學推動MSSR，學生為興趣、不為考試而閱讀，更能體會閱讀的樂趣。

關於MSSR的內涵及理念，Modeled代表成人以身作則，作為孩子閱讀的楷模；Sustained強調持續不間斷地閱讀；Silent為提供安靜閱讀的環境；Reading強調尊重學生自主選書的權利。

MSSR鼓勵校長、教師及家長，在早晨進班與孩子共享晨讀時光，藉以讓學子建立良好的閱讀習慣，並與作者、與自己進行內在對話，提昇思考能力與理解能力；此外，MSSR導入各式「聊書」策略，鼓勵孩子在讀後發表感想，相互討論，拓展學習的內涵。

除了透過晨讀及聊書培養閱讀興趣，MSSR也鼓勵學校結合數位化遊戲式的平台，引導孩子在讀後進行分享與發表，藉由系統記錄自己的閱讀歷程，並向其他同學推薦閱讀的優良書籍，增加孩子自主探索知識的動機；教師也可透過系統了解學生的閱讀狀況並給予個別指導。

中央大學教授陳德懷表示，在PIRLS 2016的小四生國際閱讀評比中，新加坡、香港及台灣的理解能力表現分居世界第2名、第3名及第9名，但閱讀興趣卻排第40名、第33名及第28名，顯現這些國家或地區的學生閱讀都是為了考試，而不是為興趣。

教育部、中央大學及中華明日閱讀協會希望傳達MSSR理念，並推行至全國中小學，發揚以興趣、身教為本的理念，進一步促進台灣民眾重視閱讀習慣，達成終身閱讀社會的目標。

新北市雙溪國中老師古韻巧表示，他們學校的國三生，從國一起到現在早自習時間都沒有考試，而是用來閱讀，學生表示，從看書過程中，因為一句話或一個故事，讓他們找到許多人生的答案。還有一次，班上要要組櫃子，學生詳細閱讀說明書後，就把櫃子組成，顯示閱讀確實發揮不小功能。

(中時 )

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