愛買線上購物蝦皮商城慶雙12 滿499超商取貨免運費

2018年12月12日 14:14 中時 郭家崴

凡士林經典滋潤護脣膏4.8g ，市價139元、特價69元。（愛買線上購物提供）

透明球耶誕造型吊飾，節慶應景，市價59元、特價57元。（愛買線上購物提供）

愛買線上購物蝦皮商城雙12年終購物慶，昨（11日）起至15日全館「折上折」優惠，萬項商品92折，每日再送最高50元十足抵用券；為讓消費者取貨便利，即日起可至全台5000多家7-11就近取貨，首次推出單筆結帳滿499元超商取貨免運費，較平日688元門檻優惠，預估單日超取訂單可望突破500筆，帶動新來客約3成。

業者發現，超商取貨服務試辦1個月來「超商取貨專區」餅乾、飲料、泡麵、洗沐浴商品、營養保健品、吹風機、耳機等1600項商品，平常滿688元免運，以「在超商就能取得量販價商品」的優勢，已創造超過2000筆訂單、百萬元業績，占全館訂單1成，單筆訂單最高達5400元。

根據統計發現，愛買線上購物超商取貨個人清潔、美妝保養商品最夯，約市價65折的「566美色護髮染髮霜1周賣500支，「花王植萃弱酸洗髮精」周銷百罐；消耗量大的女性生理用品也是熱銷商品，「康乃馨輕柔美學-貼身棉量多型衛生棉」單筆訂單最高15組，「好自在瞬潔絲薄蝶翼夜用衛生棉」單筆訂單最高10組。

愛買線上購物公關經理王佳慧表示，超商取貨有助於吸引年輕客群、家中不易收件的客群，平均使用者年齡大約25至35歲，該服務最熱門的品類是流行性高、體積小的美妝保養品，其次是補品、保健品等高單價、重量偏重等。

(中時 )