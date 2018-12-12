簡易判決有違憲之虞 監委提請司法院修法

2018年12月12日 13:54 中時 鄭舲

監委高鳳仙指出，簡易判決處刑1年12萬餘件，占訴訟案件58.41%，多數被處刑者沒有任何答辯機會，為減輕法官負擔而剝奪被告正式審判權利，有違憲之虞。監察院今通過高鳳仙調查報告並籲請司法院研議修正刑事訴訟法有關簡易程序規定。如司法院認無修法必要或遲未修法，監察院將斟酌聲請釋憲。

高鳳仙表示，本案是因銓盛法律事務所陳情而申請自動調查。調查後發現，我國自1935年1月1日引進德國及日本的簡易程序，司法院為減輕法院負擔，數度修法將「處刑命令」改為「簡易判決」並逐漸放寬適用範圍，法院只要有被告自白或認為現存證據足以定罪就可以簡易判決科處刑，所以地方法院刑事簡易程序案件逐年增多，106年度高達12萬7790件(占訴訟案件58.41%)，提起上訴8695.5件(占簡易判決件數7.08%)，學者及實務工作者提出適用過於寬廣、混亂審級制度、救濟制度失當等批評。

高鳳仙說，多數被告未獲答辯機會即遭法院簡易判決處刑，被告對處刑不服不能聲請正式審判，喪失第一審通常程序審判權利，形同減少一個審級利益，未符憲法第8條規定正當法律程序原則及第16條規定保障人民訴訟權意旨。司法院宜研議修正法令，仿德日立法例，使被告於處刑後法定期間內聲明異議或聲請正式審判時，法院應改依通常程序審理，以保護被告審級權益。

(中時 )