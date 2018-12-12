台灣鯛無極限！他整箱垃圾倒好市多推車 網罵翻

有網友目睹有民眾從車上拿出一箱垃圾，倒進好市多推車裡，震撼到說不出話來。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

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中時電子報
有網友目睹有民眾從車上拿出一箱垃圾，倒進好市多推車裡，震撼到說不出話來。翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》

奧客無極限！美式賣場好市多竟有民眾從車上拿出一箱垃圾，倒進好市多推車裡，直接推到集中處，有網友目睹整個過程，震撼到說不出話來，斥責「怎麼這麼没公德心」該民眾也不在意。網友將過程發文到《Costco好市多 商品經驗老實說》後，引起網友熱議，留言說，「真的超沒公德心」。

網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張圖表示，幾天前和朋友去內湖好市多，在等停車位時，被眼前所見震撼到除了髒話說不出其它語言了；一輛箱型車AXX-71XX停妥後，車主和乘客各推了一台手推車推到車後，乘客拿了兩袋東西放到手推車上，就往賣場方向走去；接著，車主從後車箱拿出一箱裝滿垃圾的箱子，嘩啦嘩啦就往手推車裏倒，然後從容的將手推車直接推到集中處，她大聲的說，「怎麼這麼没公德心」。

此文一出，立刻引起網友熱議，紛留言說，「真的超沒公德心」、「這種舉動不配當人」、「無言」、「丟台灣人的臉」、「台灣鯛不奇怪」、「這種素質，讓人瞠目結舌」還有網友說，「看看垃圾有沒有個資，直接向環保局檢舉」、「這是個人素養不夠好的問題，提供給好市多應該回應不大的，有時候這真的是無言啊」、「惡有惡報！祝福他」。

另有網友說，「好像有人會在出口處拆外包裝，不過我看都是大垃圾桶旁處理」、「如果是在好巿多買的外包裝，他們工作人員會說直接放在車上就好他們會處理」、「我在南崁好市多看過，從車上拿出一袋不小袋的家用垃圾，拿到入口垃圾桶丟，然後轉身往大馬路方向走去上了另一部車離開。當下只有傻眼，難怪好市多常常沒車位，超大的免費停車場兼垃圾收集站耶」有網友建議好市多「拒絕丟垃圾的人再入會，好市多不差他這種客人」。

(中時電子報)

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