體壇》搜尋哪個運動員？ 台將戴資穎最熱門

世界球后戴資穎榮登今年「十大熱搜台灣運動員」榜首 (Yahoo奇摩提供)

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中時電子報
／綜合報導

入口網站Yahoo奇摩今天（12日）公布2018年度運動十大榜單，由於今年有俄羅斯世界盃足球賽、雅加達巨港亞運等重要國際賽，延續了去年台北世大運掀起的全民瘋運動熱潮，在「十大熱搜台灣運動員」排行榜，羽球世界球后戴資穎榮登榜首。

「十大熱搜台灣運動員」以棒球選手入選6人最多，陳偉殷、王維中、林子偉、陽岱鋼與王建民，排名為2到6名，這5位名將都有旅外經驗，所以球迷們都相當關心他們的狀況，例如林子偉打破大聯盟台將生涯最多二壘打紀錄、豎立「子海嘯」障礙，達成個人生涯百轟里程碑的旅日好手陽岱鋼、入圍今年金馬獎最佳紀錄片《後勁：王建民》的紀錄片主角「王建民」，有望挑戰旅日的「大王」王柏融排名第9，顯見網友都很關心他的下一步。

今年拿下中華羽球隊在亞運第一面女單金牌的戴資穎，和今年亞運男單銀牌周天成，分居榜首及第8名；田徑短跑好手楊俊瀚去年在世大運一「跑」而紅，今年則是打破紀錄，為台灣贏得亞運史上第一面男子200公尺項目獎牌，排在2018十大熱搜台灣運動員第7名；職業女子網球好手謝淑薇，在今年溫布頓錦標賽女單32強賽擊敗世界第一哈麗普（Simona Halep），在熱搜榜排名第10。

「十大熱搜運動事件」則是「俄羅斯世界盃足球賽」、「雅加達巨港亞洲運動會」、「大谷翔平加盟MLB洛杉磯天使」、「詹姆斯(LeBron James)轉戰湖人隊」、「鈴木一朗不再以球員身份上場、轉職球團特助經理人」、「統一獅洋投瑞安投出中華職棒史上首場完全比賽」、「馬刺”鬼之切入”吉諾比利(Manu Ginobili)退休」、「大坂直美於美網奪得日本首座大滿貫單打冠軍」、「王維中加盟韓國職棒NC恐龍」、「富邦悍將、前洛杉磯道奇強投郭泓志宣告引退」。

世界盃熱潮席捲全球，阿根廷球星梅西奪十大熱搜國際運動員冠軍。 (Yahoo奇摩提供)

「十大熱搜國際運動員」方面，依序是阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)、葡萄牙足球明星C.羅納多(Cristiano Rolnado)、日本職棒明星大谷翔平、NBA勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)、巴西足球明星內馬(Neymar)、成為台灣媳婦的日本桌球退役名將福原愛、瑞士網球名將費德勒(Roger Federer)、西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)、日本兩屆冬季奧運花式滑冰金牌羽生結弦以及NBA老鷹隊台裔好手林書豪。

(中時電子報)

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