慰勞基隆警察 警政署長陳家欽：明年補足警力 警專減招

警政署長陳家欽今（12）日前往基隆慰勞基層同仁。（張穎齊翻攝）

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因年金改革影響，警察退休趨緩，明年1月，全國警察人力將補足。內政部長徐國勇為協調明年警察人員四等考試需用名額減招事宜，前（10）日與警政署長陳家欽拜會考選部長，已對明年警校減招達成共識，陳家欽今（12）日前往基隆慰勞基層時，重申「人員都滿了，明年警專一定減招」。

警政署統計，至今年11月30日止，全國警察機關基層警力缺額約2000餘人，但目前警專在校（訓）人數約5000餘人，經推估明年1月基層警力將補足。

陳家欽在基隆市警局長黃明昭陪同下，前往第二分局信六路派出所慰勉辛勞執勤的第一線員警，隨後接受媒體訪問時，針對警專招生，僅說一句「人員都滿了，明年警專一定減招」。

在座談會中，陳家欽說，他很重視基層心聲，特地預留行程時間與員警面對面、近距離進行座談，選定信六路所及鄰近的派出所來共同討論，聽取基層同仁意見，作為警政政策的研議。

陳家欽指出，為讓基層有感，針對員警的勤休狀況、業務績效評比壓力、各項勤業務簡化及合併等面向熱烈討論，同仁都能踴躍發言，提供相關意見，作為幕僚單位研訂相關政策參考。

陳家欽也一一詢問同仁工作及生活狀況並指示在為民服務工作，應善用社群訊息傳遞與民眾互動，聆聽多元聲音，即時回應民眾需求，也請幹部要加強內外溝通，傾聽同仁心聲，共同解決問題，建立同仁與民眾良好的溝通橋樑。

參與座談會的警察同仁均由衷感受到署長關心員警的溫馨及親民愛民的胸懷，會後與座談同仁一起合影留念，並在同仁的歡送下離開。

(中時 )

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