誰說新竹沒美食？光復中學畢展顛覆刻板印象

2018年12月12日 13:55 中時 徐養齡

光復中學學生廖玉婷（左）、魏君儀（右）介紹團隊精心設計的未來建築。（徐養齡攝）

誰說新竹是美食沙漠？新竹市光復中學畢業展覽以「第三人稱」為主題，由消費者的角度自由發揮，其中廣告設計系學生就精心情蒐各網美餐廳，製作紙遊對外推廣，另有學生設計「未來建築」，要將雪梨歌劇院的成功例子移植到基隆港。

廣告設計科3年級學生徐詩琪、謝語安等人組成美食團隊，挑選出市區16間咖啡店及8個景點，運用蒙德里安有趣的風格，設計出類似美食大富翁的趣味桌遊，其中不乏知名網美店「100種味道」、「暗室微光」等，讓遊戲者「玩到哪、吃到哪」。

組長徐詩琪表示，近年隨著科技發達，小朋友的童年歲月已不再有桌遊出現，取而代之的是尖端3C產品，團隊因此以桌遊為基礎，介紹生活周邊的美食據點，將趣味與文化結合，遊戲中的道具卡介紹店家資訊及風格，要親身品味不用只是紙上談兵。

室內設計科團隊則展示「鯨嶼」未來建築，結構概念是節能的綠建築，團隊試圖將知名雪梨歌劇院移植到台灣，營造能帶動觀光、吸引人潮的歌劇院。

校方表示，成果展包含廣告設計、多媒體設計、室內設計3個畢業班的學生精心設計的創意作品，共有22組展出作品，區分3大指標，以商品設計、多媒體動畫與電影、室內空間設計3個方向為主，即日起到26日在校內展示，明年5月29日將於新竹市文化局梅苑畫廊展出。

(中時 )