新北核安監委會 朱立倫：核能安全為第一考量

2018年12月12日 14:21 中時 高彥哲

朱立倫強調，新北市的立場是理性面對所有核能問題，尤其是安全做為第一考量。（高彥哲翻攝）

新北市核安監督委員會於昨（11）日召開第4次會議，市長朱立倫特別蒞臨致贈委員感謝狀，感謝這些來自於核工界的專家、關懷重視這片土地環境的民意代表及民間團體，不辭辛勞擔任委員，一同為新北市核能安全盡力。

朱立倫表示，台灣核電已使用40年，最重要的就是核安，走向非核家園是大家共同的目標，但是在使用過程，以及將來核廢料的問題，都應以安全為第一。

朱立倫強調，新北市的立場是理性面對所有核能問題，尤其是安全做為第一考量，最近提到的乾式貯存，他強調3個重點，第一是要按圖施工，不論是任何的民間機構或公營事業，不管申請水土保持或是環境空污或任何執照，一定要按圖施工。第二個是安全最為重要，所謂的乾式貯存要求的是40年，而目前所使用的室外乾貯的安全性，是大家所關心的。第三是新北市不贊成核ㄧ廠變成最終處置場，從頭到尾的立場都沒改變；另外，核二廠或其它營運中的電廠也一樣，安全是ㄧ切考量的基礎。

朱立倫並期許新北市核能安全監督委員會能持續扮演監督角色，透過委員與台電公司、原能會等單位的討論，發揮溝通平台的功效，發現核電廠可能存在之安全問題，確保核能電廠安全。

(中時 )