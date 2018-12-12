最新媒體民調 逾7成網友支持柯韓配選2020總統

2018年12月12日 14:21 工商 崔慈悌 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

台北市長柯文哲(左)。國民黨高雄市長參選人韓國瑜(右)。(合成圖/中時資料照)

九合一選舉落幕後，緊接而來就是2020年總統選舉。根據ETtoday新聞雲最新民調，柯文哲、韓國瑜的「柯韓配」有高達74.2％網友的支持；國民黨組合以朱立倫、韓國瑜的「朱韓配」和朱立倫、王金平的「朱王配」支持度最高，都有逾18％支持，民進黨則以賴清德、陳其邁的「賴邁配」支持度最高，支持度達2成。

民進黨內蔡英文總統雖已辭去黨主席，但面臨黨內「中生代接班」呼聲不斷，能否再競選連任已成問號；而國民黨內競逐大位的態勢也是暗潮洶湧。究竟2020年總統選舉目前哪一組可能人選最受選民青睞？

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，柯韓配（柯文哲、韓國瑜）有高達74.2%網友的支持；而國民黨人選組合以朱韓配（朱立倫、韓國瑜）(18.7%)或朱王配（朱立倫、王金平）(18.3%)支持度最高；民進黨人選組合則以賴邁配（賴清德、陳其邁）(20.3%)支持度最高。

ETtoday新聞雲於2018年12月6日至12月9日透過網路調查，進行「2020總統選舉支持度調查」，共計完成1,953份有效樣本。調查結果發現，下一屆總統選舉，柯韓配支持度高，但也有4.3%網友出現對兩人的市長任期如何做好做滿的質疑。

至於2020總統候選人支持度，有37.3%網友表示支持連任台北市長的柯文哲，22.1%支持即將卸任新北市長的朱立倫，另11.9%支持行政院長賴清德，而9.0%支持民進黨蔡英文總統，6.8%則支持前總統馬英九，至於其他可能人選支持度均不到4%。目前柯文哲均領先所有可能人選均至少有一成五以上的差距。

針對目前領先的2020總統候選人前三名，分析網友支持他們跟誰搭配參選發現，表態支持柯文哲的網友中，有68.7%支持他跟甫當選高雄市長的韓國瑜搭配，而其他可能搭配人選的支持度均不到4%。

其次，在表態支持朱立倫的網友中，有68.7%支持他搭配韓國瑜，32.8%支持他搭配國民黨副主席郝龍斌，而支持他搭配現任不分區立委王金平也有24.5%。

表態支持賴清德的網友中，有37.5%支持他搭配連任桃園市長的鄭文燦，35.6%則支持他搭配參選高雄市長失利的陳其邁，而支持他搭配連任台中市長失利的林佳龍也有20.0%。

此外，在國民黨可能人選組合方面，以朱韓配（朱立倫、韓國瑜）(18.7%)或朱王配（朱立倫、王金平）(18.3%)支持度並列最高，其次是朱郝配（朱立倫、郝龍斌）(11.8%)，而其他可能人選組合的支持度則均未超過10%。

至於民進黨可能人選組合方面，則以賴邁配（賴清德、陳其邁）(20.3%)支持度最高，其次是賴燦配（賴清德、鄭文燦）(17.3%)，至於其他可能人選組合，尤其是蔡英文總統與其他人選搭配的支持度則均未超過10%。

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