影》南京大屠殺周年前夕 港男靖國神社前燒東條英機神主牌

2018年12月12日 14:16 中時電子報 邱珮畇

港男靖國神社前燒戰犯東條英機「神主牌」舉標語被逮

南京大屠殺81週年前夕，日本東京靖國神社12日上午傳出遭人縱火，香港「保釣行動委員會」派出一男一女成員，在，在靖國神社前焚毀了寫上甲級戰犯「東條英機」的神主牌道具，男子郭紹傑並展示「毋忘南京大屠殺」標語， 同時高喊「打倒日本軍國主義 」口號。隨後兩人皆被日本方面拘捕。

據香港「保釣行動委員會」臉書粉絲頁發文，「昨天12月11日，南京大屠殺81週年前夕，保釣行動委員會派出兩名成員，郭紹傑(負責行動)和嚴敏華(負責拍攝)，到日本東京靖國神社進行抗議行動，抗議日軍在81年前12月13日在南京進行大屠殺及日本政府至今還未有就此事向受害人道歉賠償。」

文中指出，兩人於今天早上6時30分在供奉甲級戰犯靖國神社門前，焚毀了寫上甲級戰犯東條英機的神主牌道具，並展示「毋忘南京大屠殺」橫額， 同時高喊「打倒日本軍國主義 」口號；隨後兩人被日本人員帶走 ，情況尚在了解中。

據大陸《環球網》報導，明日(13日)，是南京大屠殺死難者國家公祭日，以國家公祭的方式，祭奠在南京大屠殺中死亡的30萬生靈。日本廣播協會(NHK)在報導此事時，再一次將「南京大屠殺」用「南京事件」取代，在日本NHK、朝日新聞等日媒涉及「南京大屠殺」的報導上，常以「南京事件」取代。

(中時電子報)