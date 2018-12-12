里程碑！標準3型反導系統再射成功

2018年12月12日 14:17 中時電子報 吳映璠

美國國防部11日宣布成功試射標準-3型第二批次A款飛彈（SM-3 Block IIA）系統，這款系統是五角大廈與日本共同研發，今年10月已試射成功，如今不到兩個月再次試射成功，對美國來說是重大里程碑，證明美方有能力擊落來自北韓等國的中程彈道飛彈。

美國國防部宣布成功測試標準-3型第二批次A款飛彈（SM-3 Block IIA）系統，這是繼10月測試成功以來再度試射成功。

據路透社與美國之音報導，美國防部是在位於夏威夷考艾島太平洋飛彈試射場（Pacific Missile Range Facility）的陸基神盾飛彈防禦測試陣地（Aegis Ashore Missile Defense Test Complex）測試一枚標準-3型飛彈（SM-3），目標瞄準陣地西南方數千公里外上空、空軍C-17飛機發射的中程彈道飛彈。

任務成功後，美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）發布聲明指出：「這次試射動用了陸海空感應/指揮與控制架構。」

美國防衛新聞（Defense News）報導，飛彈防禦署發言人萊特（Mark Wright）表示，陸基神盾飛彈防禦系統全程都沒有自己追蹤目標，而是利用部署在遙遠距離外的船趕氣引導導彈進行攔截，這也是飛彈防禦署目前重點發展的關鍵技術。

飛彈防禦署署長葛瑞夫茲（Sam Greaves）表示，這次攔截成功對於未來多領域飛彈防禦行動而言，意義格外重大，對於標準-3型第二批次A款飛彈計畫的初始生產及採購階段立下重要里程碑。

2017年6月、2018年1月，美國歷經接連兩次飛彈攔截測試失敗，今年10月標準-3型飛彈攔截試射終於成功。

至今美方在標準-3型系統已投入約22億美元（折合新台幣約676億美元），日方投入金額也有10億美元。

標準-3型第二批次A款飛彈由美國軍事承包商雷神公司（Raytheon Co.）與日本三菱重工業公司（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）共同研發、製造，預計2020年部署在波蘭的陸基神盾飛彈防禦系統。

大陸觀察者網評論，此次標準3型反導飛彈試射成功，顯示美國陸軍、海軍反導系統整合有成，如果缺乏這一系統，標準3型飛彈在大氣層外實施中斷攔截的範圍將很有限，而這套系統加入運作，將可大幅度增加標準3型攔截導彈的距離。

評論也稱，標準3型僅能在大氣層外進行攔截，如果面對的是近距離飛行的高超音速飛行器，可能就派不上用場。

(中時電子報)