冬山河兩岸植栽 將創新祕境

宜蘭縣代理縣長陳金德（右）與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥簽約。（李忠一攝）

友善列印
中時
李忠一
簽約儀式後眾人在冬山河岸種下藍花楹樹苗。（李忠一攝）
宜蘭縣政府推動植樹計畫，盼能讓冬山河兩岸等地成為新祕境。（李忠一攝）

即將卸任的宜蘭縣代理縣長陳金德，今天（12日）前往冬山河親水公園參加「共創森林宜蘭願景」簽約儀式、種下藍花楹，盼能讓冬山河兩岸成為新祕境，陳金德強調，「森林宜蘭，韌性城鄉」是他的縣政理念，希望宜蘭能回到原來滿是森林的面貌，縣民也得以安居樂業。

冬山河兩岸12公里，縣府預計種植2210棵苦楝、黃花風鈴木、藍花楹、黃金串錢柳、紫葉槭、流蘇等樹種，但須800萬元預算，寶佳機構慨捐1000萬元，今天陳金德與寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥簽約。

陳金德、賴進祥等人在冬山河岸種下藍花楹，盼能改善沿岸景觀，讓冬山河畔成為一條景色多變、色彩豐富的自行車道，藉此行銷綠色生態旅遊，創造新祕境增加遊客停留時間。

陳金德說，解決氣候變遷、異常氣候、空汙的答案有很多種，全世界都為此在努力，但這目標某種程度而言，就是回到過去，過去的宜蘭應該全部都是森林，如此也沒有空汙等問題。

陳金德表示，種樹是百年計畫，「森林宜蘭，韌性城鄉」的目標不容易做到，但持續努力會讓目標愈來愈近，未來冬山河沿岸有金黃色、紫色、白色等顏色的花，以及紅色的葉子，盼未來能持續推廣，讓森林宜蘭的美夢可以成真。

(中時 )

防非洲豬瘟 首度發送國家級警報 … 公主遊輪X臺灣港務公司 邀乳癌病…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。