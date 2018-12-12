公主遊輪X臺灣港務公司 邀乳癌病友登輪圓旅遊夢想

2018年12月12日 15:32 工商 張佩芬

根據中華民國乳癌病友協會調查，乳癌復發或轉移病患最想完成的心願第一名為「長途旅行」。為此，致力於創造賓客海上美好回憶的全球豪華遊輪領導品牌 - 公主遊輪，與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司再度攜手，舉辦2018「白色饗宴」公益活動，邀請中華民國乳癌病友協會與病友們，身穿白紗禮服化身抗癌天使，於今(12)日登上鑽石公主號走秀，展現不同的美麗與自信，帶來正面積極的力量。

立法委員 蔡適應以及公主遊輪 亞太區商業營運資深副總裁 史都華‧艾里森（ Stuart Allison）都特地到場共襄盛舉。為了一圓病友們長途旅行的夢想，公主遊輪與臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司也大方贊助兩組「鑽石公主號9日雙人遊」，讓病友實際體驗奢華遊輪旅行！

公主遊輪體悟到多數罹病患者、復健中或是歷經療程後的病友，身體狀態大多禁不起旅程中漫長轉機與景點間的舟車勞頓，也因此「長途旅行」成為多數病友最大的夢想與挑戰。公主遊輪 亞太區商業營運資深副總裁 史都華‧艾里森 （Stuart Allison）表示：「公主遊輪以打造最便捷與友善的遊輪旅遊環境與服務為宗旨，並長期關注健康議題，希望讓大家了解遊輪是很適合各年齡層或體能狀況的旅遊方式，讓更多人可以利用遊輪達到出遊的夢想。」

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德也表示：「很高興能與基隆港務分公司再次合辦『白色饗宴』活動，將鼓勵付諸實際行動，舉辦活動並送出鑽石公主號艙房讓病友們能勇敢享受生活，用最便利友善的旅遊方式，創造旅行中的美好回憶。」

基隆港務分公司總經理劉詩宗也提及：「公主遊輪一直都是我們的最佳夥伴，很高興能夠一同延續白色饗宴的核心價值，鼓勵病友們勇敢追夢與圓夢，臺灣港務基隆分公司也將持續優化在地港埠建設，提供最完善便民的服務。此次也與公主遊輪一起贊助病友鑽石公主號九日雙人遊，讓病友們不但能盡情享受不同的海上渡假風情，也能輕鬆完成長途旅行夢想。」

乳癌病友協會理事長黃淑芳感動的說：「很感謝公主遊輪與基隆港務分公司舉辦『白色饗宴』活動，姐妹們都很期待！能穿上白紗禮服亮麗如公主般登上豪華遊輪是每個女人的夢想；姐妹們用積極樂觀的態度面對病情，讓生命展現如鑽石般耀眼的自信與美麗光彩。透過『白色饗宴』活動，相信能鼓勵更多的病友勇敢圓夢！另一方面，我們也會持續做乳癌防治宣導，喚醒民眾重視自我的健康，定期做篩檢。」

此次乳癌病友穿著白紗，優雅地步入海上最大的挑高表演廳-公主劇院，每位病友自信展現出最美的一面，令在場嘉賓深受感動，最後在舞台上接受大家的掌聲及喝采。分享的鄭淑姐妹也開心表示：「真的很高興有這個機會，能打扮得如此美麗，與一同奮鬥的家人在豪華遊輪上走秀，鑽石公主號也讓我們見識到遊輪設施的豪華，與各項貼心又方便的服務，讓我們可以安心和親友一起出門旅行。」

活動最後由公主遊輪 亞太區商業營運資深副總裁 史都華‧艾里森 （Stuart Allison）、公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德、基隆港務分公司總經理 劉詩宗，以及乳癌病友協會理事長 黃淑芳一起點亮「夢想鑽石」，象徵乳癌病友與鑽石公主號一起航向夢想，讓病友人生旅途如鑽石般繼續發光。並且現場抽出兩間鑽石公主號艙房，直接贊助病友完成海上遊輪旅行夢想。

濃濃日式風味的「鑽石公主號」，2018年11月與2019年2、3月首次在臺灣基隆港展開航季，並推出少見的9日長天數遊輪之旅，更首度以共母港的循環停靠模式，帶領賓客一次暢遊日本東京（橫濱）、名古屋、大阪、沖繩四大名城，病友們將可以輕鬆遊歷精華景點，也省去轉機與城市間的波奔勞累，有更多時間享受豪華遊輪的靜謐時光。

公主遊輪一站式的旅遊服務，無論是遊輪上友善的無障礙空間、來自世界各地的異國美食，或是多元有趣的動、靜態活動，讓人深深感受登船即是美好旅行的開始。鑽石公主號還有許多不容錯過的特色設施：像是海上最大日式浴場Izumi，泡湯放鬆之餘邊欣賞海景；Kai 海壽司餐廳，大啖新鮮漁獲製成的地道料理等，長途旅行不再是夢想，是最適合病友好好體驗的海上慢活之旅。

(工商 )