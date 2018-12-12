林口警防搶演練逼真 民眾信以為真

2018年12月12日 15:07 中時 高彥哲

林口警分局今上午10時在林口區農會執行「金融機構防搶演練」，過程逼真，嚇得路人差點以為搶匪戰真實發生。（高彥哲翻攝）

林口分局為強化員警維護轄內金融機構安全，有效防制各類強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案發生，及提升線上巡邏警力聯合攔截圍捕犯嫌能力，於11日上午10時在林口區農會執行「金融機構防搶演練」，過程逼真，經過路人差點以為搶匪戰真實發生。

演練中，由偵查隊扮演歹徒2人進入農會，持槍嚇阻行員「不要動！」「錢拿出來！」，並當場挾持一名由偵查隊扮演的女性人質，歹徒得手鉅款後，旋即押著人質駕車沿林口區文化一路一段往八德路方向逃逸，勤務指揮中心獲報後，立即調度線上警力實施攔截圍捕，並於案發現場拉起封鎖線保持現場跡證完整，通知鑑識人員到場勘察。雖然不是真的發生持槍強盜案，但過程既緊張又逼真，嚇得路人以為真有其事，「搶銀行？」「不會吧？」「原來是演練！」造成現場一陣騷動。

林口警分局長李忠萍表示，年關將近，金融機構易成為歹徒覬覦目標，民眾前往金融機構領款或自行領錢，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，迅速撥打「110」報案專案，以利警方能在最短時間循線追緝。

(中時 )