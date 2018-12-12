〈自由飛翔〉鐵雕 進駐花蓮港綠廊道

花蓮雕塑家楊正端〈自由飛翔〉鐵雕，進駐花蓮港綠廊道，主導的林滿津相當滿意。（范振和攝）

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花蓮雕塑家楊正端〈自由飛翔〉鐵雕 飛進花蓮港綠廊道，美麗醒目。（范振和攝）
花蓮雕塑家楊正端先泥塑信天翁（右），再衍化成〈自由飛翔〉鐵雕（左）。（范振和攝）

花蓮縣石雕家楊正端先用海洋最大的鳥類─信天翁，翅膀展開時，羽翼可達3、4公尺，當成泥塑主角，再衍化成〈自由飛翔〉鐵雕，即日起進駐花蓮港濱綠廊道，讓觀者能滿足飛翔的想望。

花蓮港務分公司委請花蓮市維納斯藝廊承辦花蓮港濱綠廊道鐵雕公共藝術，從今年4月清明節起至今年底，將完成9件鐵雕作品，藝廊主人林滿津表示，她與楊正端研究後，決定以信天翁為主角，如今〈自由飛翔〉安置完成，令人欣慰。

信天翁體重達8、9公斤，可以在海上長時間飛行，姿態優雅，有時數小時不必搧一下翅膀，1小時內可橫越海面113公里。國立台灣師範大學美術系畢業的楊正端雕塑功力一流，此次以立體派手法，運用鐵材展現信天翁成群、單飛的分解動作，飛進花蓮港1號碼頭綠廊道，為花蓮樹立嶄新的公共藝術面貌。

林滿津指出，人類從古至今嚮往自由，常希望有鳥的羽翼，能海闊天空、自由飛翔，如今高283公分、寬301公分、長197公分、重達1公噸的〈自由飛翔〉鐵雕作品，是飛進花蓮港綠廊道的第6件鐵雕作品。

截至目前，6件作品分別是，上山的〈鄉愁之錨〉、侯泰安〈驚囍花蓮港〉、宋政偉〈回〉、林滿津〈鬆鬆鬆-333〉、馬筱媛〈Q-DAY-DAY〉、楊正端〈自由飛翔〉，接下來的創作是〈愛相隨〉、〈青鳥〉、〈風箏〉。

林滿津說，這些鐵雕創作都與在地風土民情有所連結，利用安全護管、船錨、廢鐵板等，盡量以回收資源為創作素材，豐富又別致，題材與材料均充滿海洋的想望，很多創作既本土又國際，令人回味無窮。

林滿津強調，「民以食為天」，期待觀光業界每年舉辦比賽，讓到訪遊客輕鬆徜徉好山好水的懷抱裡，歡愉享用〈Q-DAY-DAY〉的米飯、麻糬、人情味。她也期盼其餘作品，都能讓遊客有感，成為綠廊道「無牆美術館」的藝文尖兵。

(中時 )

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