張艾嘉「果實基金會」30年 兩代星展開對談

2018年12月12日 14:46 中時 李承陽

張艾嘉創立的果實基金會今年因邁入30周年而很不一樣，由今年暑假聚集到台北接受一連串專業多元的藝術表演課程的香港、新加坡和台灣學生們，將於年底12月31日及隔天元旦連兩日，在台北Legacy呈現跨國交流的成果展。

不僅如此，果實基金會進一步構思出交流對談活動，讓更多學生們能從已在社會不同領域的藝術相關「過來人」口中，聽到他們的經驗分享。長期致力藝術發展的「台北國際藝術村」加入助力合作，共有6場對談活動，定名「聽我說故事─老少談青春」。

如果看過《延禧攻略》、《如懿傳》的後宮嬪妃爭鬥，就知道女人並不好惹，換到現今平權社會，女人當然也能有一番不輸男人的作為。第一場對談就由主人翁張艾嘉領軍，這位金馬影后身兼編、導、演、監製及歌手的全才女強人，對上富邦文教基金會執行董事陳藹玲，及掌握網路新世代的《女人迷》執行長張瑋軒，告訴你女人如何當自強。

第二場用了「老古板」和「Line」的字眼，就差沒把「長輩圖」貼出來；年輕人和長輩的互動隨科技日漸改變；新生代嘻哈歌手寶弟跳的是街舞，跟國家文藝獎舞蹈類得主平珩同台對話，並由主持人曾寶儀居中磨合。

第三場講師徒傳承教授撇步，由重量級的雲門舞集創辦人林懷民和接班弟子鄭宗龍同台開講，在資深綜藝大姐大張小燕的穿針引線下，獨家訣竅公開，絕對受用。

第四場是日常生活必不可少的音樂，資深音樂人黃韻玲創作過《心動》、當過選秀節目評審；搭配學院派的焦元溥；再一位則是嘻哈饒舌新勢力熊仔，就算年齡會跨世代，領域可以跨界，音樂能歷久彌新，只是，熊仔饒起舌來，大家跟不跟得上。

第五場講你我平常都逃不掉的各式網路應用軟體及3C產品，黃鴻端老師周遊列國，年紀是稍長了點，但博學多聞的觀念很young，她跟Giloo紀實影音總監鄧兆旻能把數位時代的現在與未來聊出一朵花；但這場還加入網紅「理科太太」，又會爆出不一樣的火花。

最後一場，張艾嘉有始有終再登場，跟大家談談基金會的中心主旨「藝術教育」，她的對談者有兩廳院藝術總監劉怡汝，優雅學究的典型；「自學教父」陳怡光又是另一派非傳統學制思維邏輯的智者；還有一位你意想不到，是去年以《阿莉芙》變性人一角獲金馬獎男配角獎的陳竹昇，他的「官方語言」是台語，當他們4人湊在一起，光聽聲音就很有趣；不過，話說回來，陳竹昇是專業表演老師，當然也是藝術教育的一環。

張艾嘉希望，每場對談會都邀請一所高中的同學，加上主動報名的部分有志社會大眾，一起在藝術村的知性場域裡，參與聆聽，並且提問，展開對話，進而產生真正跨世代的觀念及經驗的交流與分享。果實將在12月24日至29日在台北國際藝術村舉辦5場對談活動。

(中時 )