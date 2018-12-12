林依晨領軍師弟妹拍新年曆 以「大自然」襯托眾星閃耀

2018年12月12日 14:54 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

「偶像劇女王」林依晨的經紀公司每年都發行公益年曆，除了和粉絲報告新的一年公司藝人的近況外，也將年曆義賣所得捐給慈善單位做善事。這次他們籌備三個月，以生命的起源「大自然」為概念，打造每位藝人的嶄新視覺。

林依晨新照仙氣逼人。（圖／周子娛樂提供）

林依晨以俐落卻不失優雅的造型，讓她的氣勢更顯脫俗。她說：「我在這次年曆主題扮演的是一個礦石。雖然低調，但對我來說，它們的存在都是會發光的喔！」她也俏皮的要大家「今後都要一起閃閃發亮。」而睽違五年沒有演出古裝劇的林依晨，最新主演的大型古裝電視劇《小女花不棄》將於明年播出，消息公佈後已經讓敲碗許久的粉絲們熱烈期待。

林柏宏（左）、張洛偍（右）展現少男性感魅力。（圖／周子娛樂提供）

即將在明年初有兩部電影《給19歲的我自己》和《神探蒲松齡》接連上映的林柏宏，襯衫上的樹葉印花加上胸前別了一隻小鳥圖案別針，堪稱是與這次年曆主題最契合的藝人。單眼皮電眼與高濃度酒窩攻勢，每拍完一個cut現場工作人員都忍不住湧上螢幕前大讚：「太電了啦！」。張洛偍則營造出陷入風中的視覺，攝影師運用了飛行傘材質的布景進行拍攝，「拍的時候其實風起雲湧，但照片的我看起來老神在在，這就是所謂風中男人的態度吧？」張洛偍戴著垂鏈大眼鏡十分趣味吸睛，近期正歷經三個階段與數百人競爭、一路過關斬將入選的愛奇藝實境秀節目《演員的品格》的錄製，該節目將於12月播出。首度挑戰全新演出類型的他，表現十分令人期待。

張睿家（左）、張家慧（右）展現輕鬆時尚感。（圖／周子娛樂提供）

張睿家以大小豹紋圖案的服裝搭配顯眼草帽，與石頭、芒草的山林佈景融為一體，讓他除了性格魅力外，更呈現出一種悠然的味道。為了融入佈景，張睿家在拍攝過程中都「坐」在大石上：「其實坐著拍並沒有比較輕鬆，受限的姿勢反而更能激發我創造新的情緒和表情。」他也分享自己超享受整個拍攝狀態：「有種自己就是一位山中隱士的錯覺，好愜意。」睿家近期忙排舞台劇「從天上來的聲音」，即將於平安夜公演，1月緊接著開始新戲的籌備。

陳柏融（左）、黃心娣（右）呈現神秘魅力。（圖／周子娛樂提供）

陳柏融展現神祕的宇宙感，營造出科幻的氛圍，他語帶玄虛很滿意的說：「看似什麼都沒有；其實蘊藏了一切。」攝影師最初便抓準要聚焦在他立體的五官特質，運用冷色調的光搭配一致性線條的服裝，果然讓柏融深邃的雙眼和輪廓在冷冽的表情中更顯迷人。現場工作人員都忍不住說：「柏融表情再冷，我們還是被融化了！」柏融工作滿檔，古裝新戲將在本月底開機,他的首部電影也即將於明年上檔。

(中時電子報)