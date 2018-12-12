日本人崩潰了！ 大安區舊屋竟可抵買涉谷2新房

2018年12月12日 14:57 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本人來台旅遊，都說台灣東西便宜，但旅台日本人卻發現，台灣的房子貴死了。日語老師Iku在台工作已8年，他查看台北、東京精華地段的房價，赫然發現大安區1間老屋竟可抵買涉谷2間新房，嚇得他直言「鬼遮眼」看錯了嗎？

日語老師Iku自拍影片提到，與民眾分享他對台灣房價的驚人觀察。他說，大家以為東京物價高，房價也相對昂貴，未料他將台北大安區的房子與東京澀谷區相比，竟然出現截然不同的結果。他指出，同樣20坪房子，大安區一棟40年老屋開價2800萬元，東京澀谷新屋卻是5200萬日圓，也就是1400萬台幣，換句話說，大安區一棟40年老屋的房價可買到澀谷區的2間新房。

Iku認為，以台灣人薪資水準來看，較合理房價應該是300到500萬台幣比較合理，即使買不起2800萬房子，1000萬房子也夠令他這個日本人咋舌，他說，台灣隨處可見的千萬房價，應該只有金字塔頂端的人才消費得起吧。

Iku特別指出，台灣房子還有一種奇怪的算法，權狀坪數還得扣除公設，原20坪的房子實住空間僅存18坪左右。

台灣房子坪數「灌水」的問題，之前其實就有人提過，台灣新房子公設佔比太高，與其他國家的實坪登記相比，絕對沒有比較便宜，如果再用平均薪資與物價對照，台灣房價真是令人崩潰的貴。

(中時電子報)