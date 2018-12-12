全聯熱銷300萬個 Hershey’s巧克力甜點又來了

濃情雙重巧克力燒，熱銷品升級，220g、89元。Hershey's巧克力融入日本北海道奶油乳酪製成內餡，搭配布朗尼蛋糕，以多道溫層焙烤。（全聯提供）

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經典巧克力布丁，熱銷品升級，100g、45元，以Hershy’s可可粉製作，食用前淋巧克力醬，口感綿密、不甜不膩。（全聯提供）
經典巧克力巨蛋麵包，新品，80g、39元。Hershey's巧克力碎豆搭配可可粉熬煮成苦甜內餡。（全聯提供）
濃情花生巧克力糰子，新品，每盒4入，60g、39元。糰子外皮覆蓋Hershey's巧克力豆與Reese's花生脆豆（全聯提供）
巧克力奶醬蘋果蛋糕，預購新品，480g、368元。香醇的Hershey`s巧克力配上酸甜的蘋果醬。（全聯提供）

全聯We Sweet與Hershey’s巧克力聯名冬季限定甜品，去年12月帶來排隊旋風，兩波商品共銷出近300萬個，創造1.5億元業績，今年首波從本月14日起再以6款經典升級商品搭配11款新品，以20元起的親民價位重磅出擊，搶攻12月14日「擁抱情人節（Hug Day）」與耶誕節商機，看好可再次破億。

全聯We Sweet x Hershey’s聯名氣勢如虹，與1年也有1.5億元業績的老鷹紅豆銅鑼燒實力相當，都是全聯明星級甜點。這次We Sweet x Hershey’s 2波商品共21款，較去年11款數量翻倍，其中6款熱賣商品以「經典巧克力菠蘿泡芙」、「經典巧克力布丁」、「濃情美國經典巧克力燒」最受青睞，個別賣出40至60萬個。

為讓巧克力粉絲重溫經典，美味加倍價格不變。去年熱銷的「冰心捲蛋糕4入- 經典巧克力三重奏」加入巧克力豆升級為「冰心捲蛋糕4入- 經典巧克力交響曲」；「巧克力燒」加入日本北海道奶油乳酪，升級為有層次感的「濃情雙重巧克力燒」；「經典巧克力布丁」食用前淋上巧克力醬，口感更濃郁。

也結合新食材開發11款新品，像是甜中帶苦的「經典巧克力巨蛋麵包」、雙重口感的「濃情花生巧克力糰子」；預購的「巧克力奶醬蘋果蛋糕」酸甜清爽。首波新品除5支預購商品販售至明年1月17日外，其他皆從14日起販售至明年1月31日，價位在20至99元間。

(中時 )

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