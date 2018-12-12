憂陸報復加國逮捕孟晚舟 加拿大鵝羽絨股價狂瀉

2018年12月12日 14:43 中時電子報 盧伯華

加拿大應美國請求在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，激怒北京。外界預料中國將使出各種外交和經濟手段，施壓加拿大放人。加國羽絨外套的代表品牌「Canada Goose」(加拿大鵝)成了犧牲品，美國投資人擔心其產品遭中國民眾抵制，導致在紐約掛牌的股價連日下滑，距一周前已蒸發超過2成。

據MoneyDJ報導，嘉實XQ全球贏家系統報價顯示，Canada Goose美國掛牌的股價，11日下跌1.25%收在55.26美元，為連續第五日收低。和11月16日波段收盤高點的70.05美元相比，大跌21%。

與此同時，中國大陸羽絨服裝龍頭業者波司登(3998.HK)漁翁得利，從6日到11日，連續4個交易日走高。11日飆高6.58%收在1.620港元，為2013年11月29日以來收盤新高。本月至今大漲15%。

綜合外媒報導，加拿大知名品牌Canada Goose去年高調進軍中國，原本在中國極受歡迎。但是華為創辦人之女孟晚舟在加國被捕，引發中國不滿，民眾上微博呼籲抵制Canada Goose，報復加國逮人。

大陸《環球時報》對此大篇幅報導稱，愛國民眾看到孟晚舟被捕後，立刻拒絕購買Canada Goose外套。文章並引述中國學者說法，警告加拿大若不釋放孟晚舟，加國其他高檔品牌也可能遭到鎖定。

中方不只對加國業者出招，也取消和加拿大議員的閉門會議，加拿大原本有意和中國簽訂自貿協定，如今看來窒礙難行。中國國際問題研究院的資深研究員阮宗澤表示，現在輪到加拿大做出回應，中國說得很清楚，不該有幻想；孟晚舟被捕的效應，可能蔓延至中加貿易等領域。

儘管北京出盡招數，中國人民大學的美國研究中心主管時殷弘估計，加拿大直接放人機率不大，釋放孟晚舟會在加拿大引發強烈反應，也會招來美國政府不滿，也違背加國法律原則至上的主張。

(中時電子報)