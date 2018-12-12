愛愛不合拍問題出在這！醫師曝7大殘酷真相

2018年12月12日 14:50 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

性生活不協調到底是哪裡出問題？許多人以為可能是因為自己或對方的「那個部位」不合，因而難以啟齒尋求協助，不過專家表示，除了生理上的問題，房事不順大部分都是因為溝通不良和情緒管理不足所致，甚至有人因為這樣而有憂鬱傾向。

生理和心理其實是相輔相成的，《NOWnews》報導，書田診所精神科主任陳家駒表示，性行為成功與否，涉及人事時地物，是個人經驗、教育背景，及當下兩性互動關係是否和諧、身心靈是否健康的總體表現，他列出性行為障礙常見的7大原因：

1. 性教育不足或觀念錯誤

2. 兩性溝通協調不足，以致互動困難

3. 個性偏執或性觀念扭曲

4. 家庭環境負面壓抑

5. 不正常性幻想

6. 過度情緒化反應

7. 其它因素：例如他人干擾介入、生活條件不良等

陳家駒指出，臨床上曾遇過一對交往3年多的情侶，平時相處融洽，但性生活卻十分不協調，連看Ａ片都無法助興，進一步分析發現，女方曾有過一段婚姻，常常拿男友跟前夫比較，進而影響男友性行為的表現。醫師建議，可透過個人身心功能矯治、溝通互動技能學習、危機處理方式及藥物治療等方式改善伴侶間的關係，並特別提醒，兩性協調需靠雙方共同努力，當其中一方發現有困難時，應適時尋求治療。

(中時電子報)