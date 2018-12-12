批派系利益大於黨利益 游盈隆參選黨主席揚言要扭轉歪風

2018年12月12日 14:52 工商 崔慈悌 、中時 姚志平 、中時

台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布參選民進黨主席，他下午召開記者會表示，他願挺身而出，是希望民進黨不要繼續沈淪下去。現在的民進黨派系利益大於黨的利益「還能不迷失嗎？」，此次九合一選舉，無辜候選人因為中央執政表現不好，政黨形象敗壞而落選，他出來就是要扭轉歪風。

游盈隆表示，他是最忠貞的民進黨員，從加入民進黨那刻起，「游盈隆就是游盈隆，沒有改變」，他1995年2月28日宣示加入民進黨，由施明德蘇貞昌推荐，當時跟他一起加入的有彭明敏辜寬敏，過去他幫民進黨作牛作馬，回顧歷史感慨萬千。

他說，他加入後為民進黨打造最精準民調系統，幫民進黨提出許多論述，包括2000年扁競選時推出的「台灣活力政府」選戰主軸，「我是打死不退的民進黨員」，他用人生最好的生命貢獻給民進黨，無數的人跟他有同樣的過去和努力，「我沒有跟民進黨有任何過節，也始終愛這個黨，不忍它沈淪」。

他也提到和蔡英文總統的關係，在2014到2016年蔡英文當黨主席時，他就擔任智庫民主憲政小組召集人，也提出許多具體主張，之後以非營利的負責人轉換角色貢獻給社會，針對全國性議題作努力，從事總統聲望等調查，反映的是真實的民意，台灣社會民意狀態，不可能有任何針對性。

他也稱讚蔡總統「算是有風度的人」，台灣民意基金會多次發表蔡聲望下滑時，蔡都未派任何人對他施加壓力，「我和蔡總統也沒有不愉快可言」，從結果來看，民意基金會所預測，選前發表選前民進黨四個歷史新低，都是真的，「這可以破除很多對我的污扭曲和妖魔化」。

他說，他不是派系中人，也不會以此作為考量，但民進黨目前確實有派系和個人利益高於黨的利益情況，「還能不迷失嗎？」這是政黨形象敗壞重要原因，這次九合一選舉，無辜候選人因為中央執政表現不好，政黨形象敗壞而落選，他呼籲派系要去考量黨的利益，他出來也是要扭轉這種歪風。

他批評敗選至今，黨都未曾提出檢討，希望檢討從他參選黨主席開始，他將全台走透透，收集黨員意見。「現在是檢討最好時機，從這刻開始！」

(工商 )