林美珠接任台灣金聯董座 他怒到想罵髒話

2018年12月12日 14:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

今年2月才因病請辭勞動部長的蔡英文表姊林美珠悄悄復出！最新職位是公股金融機構台灣金聯資產管理公司董事長，該消息一出立刻引來網友議論。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓更怒到想罵髒話，直言「現在民進黨是把總統府當成人力銀行在經營？」

林美珠擔任勞動部長時，不僅其身分敏感，再加上當時碰上一例一休，引來許多爭議。2017年，國道5號發生遊覽車翻覆事件，遊覽車駕駛逾14小時的工時引發議論，當時有立委詢問駕駛在旅客下車觀光後的等待時間是否算工時，林美珠當時回應，若沒有受到雇主拘束就不算，「他可以把車門關起來，他可以去散散步，可以去做做操，他也可以去聽聽音樂」，該言論引發批評。林美珠今年2月因病請辭勞動部長一職。

如今林美珠接台灣金聯董座，再度造成話題。李正皓在臉書發文指出，看到林美珠找到新工作，他真的想罵髒話，並怒轟現在民進黨是把總統府當成人力銀行在經營？他諷刺表示，看看各家人力銀行的廣告標語，24小時（蔡英文）必回覆、未必出類拔萃但肯定與眾不同（有民進黨黨證？）、畢業了，總要找個好工作（年收240萬超高薪實習生等您），再對照民進黨民進黨執政後的所作所為，是不是毫無違和感？

「吃相難看，是現在民眾普遍對民進黨的觀感」。李說日前才一個因施壓公務員而下台的屏東縣政府觀傳處處長黃建嘉，回鍋擔任傳播暨國際事務處長；今天又一個因勞基法下台的勞動部長林美珠任台灣金聯資產管理公司董事長。他認為民進黨真的覺得自己票太多，直言既然如此，2020年大家就再補刀一次，讓民進黨知道「國家不是他家」。

(中時電子報)