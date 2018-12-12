國營事業4年釀46起重大職災 勞動部遭諷「牙齒被拔光的老虎」

國營事業4年釀46起重大職災，勞動部遭諷「牙齒被拔光的老虎」。（王思慧攝）

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王思慧

國營事業重大職業災害事件頻傳，根據統計，從2015年至今，共發生46件重大職業災害，其中以台電26件最多。長榮大學職業安全與衛生學系教授陳振和今（12）日表示，職安署在台灣位階比檢察官還大，法律賦予權力，不過勞檢單位卻一點辦法都沒有，根本是「牙齒被拔光的老虎」，都在配合經濟部、國營事業單位做事。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請經濟部、勞動部、交通部、內政部及行政院環境保護署就「我國高風險工業及國營事業職業安全衛生及環保總體檢」進行專題報告，並備質詢。

根據經濟部調查，2015年迄今，共發生46件重大職業災害案，其中以台電公司26件最多，其次為台水公司9件；以災害類型分析，墜落滾落17件、物體倒塌崩塌6件及感電6件占大多數，再進一步分析災害發生時間及罹災者身分，發生在假日有14件，占比30%、罹災者為承攬商有42件，占比高達91%。

勞動部政務次長施克和表示，將針對高風險事業單位，製作安全資料庫與評估技術工具，同時強化監督檢查作為及安全衛生自主管理等，提升勞工從事作業的安全衛生知能，以降低職災發生。職安署長鄒子廉說，國營事業的工作風險性相對較高，未來也會加強輔導該事業單位的承攬商。

列席學者陳振和指出，職安署在台灣的位階比檢察官還大，是有被法律賦予權力的，卻要拜託國營單位做好工安，勞檢單位也沒轍，就像是「牙齒被拔光的老虎」；勞動部、環保署本要做好職責，卻都在配合經濟部，國營事業反而聲勢較大，因此建議勞動部提高勞動檢查人力，勞動安全檢查應包含轉動設備可靠度及儀表安全系統，強調國營事業最重要還是要走民營化。

(中時 )

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