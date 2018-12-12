雇主公告薪資範圍過大 立委批「法規有修跟沒修一樣」

雇主公告薪資範圍過大，勞動部將擬行政指導列薪資範例。（王思慧攝）

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王思慧

《就業服務法》上月修正後上路，若月薪未滿4萬元不可在徵才上寫「面議」。立委王育敏今（12）在立法院社福衛環委員會質詢時指出，有雇主的徵才廣告，薪資寫「薪資2.2萬到15萬」，遊走法規邊緣；勞動部政務次長施克和表示，修正條文上路後有發現類似狀況，擬將採行政指導給予薪資揭露的範例。

《就業服務法》第5條規定，雇主在招募或僱用員工時，職缺經常性薪資未達4萬元者，應公開揭示或告知薪資範圍，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

立委王育敏質詢指出，某家公司徵才薪資開出2萬2000元至15萬元，質疑這樣的薪資接露範圍過大也過當，是否有違反《就業服務法》中應公告經常性薪資的規定。

施克和表示，這樣薪資範圍並沒有違反法規，目前也沒有明文規定限定公開薪資的範圍，不過勞動部已有把工作待遇做出一個範例，透過公立和私立的就服機構進行宣導，希望事業單位能夠遵循。

王育敏進一步指出，面試者看到薪資範圍是2萬2000元至15萬元，究竟是要徵哪一類的人才，薪資可以從助理到高階主管等，讓面試者浪費時間，法規根本「有修跟沒修一樣」，這跟面議一模一樣，沒有改變。

施克和說，月薪4萬元以下應以薪資範圍、具體數額或最低數額呈現薪資，其中爭議最大的是薪資範圍太大，確實有喪失揭露用意的問題，未來也將研議修改法規命令、行政指導再做更明確、具體的規範。

(中時 )

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