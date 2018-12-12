守護大台中山手線 中市交通局長王義川轉戰立委補選

2018年12月12日 15:09 中時 王文吉

前立委沈智慧代表國民黨投入台中市「北北區」立委補選。（王文吉翻攝）

台中市北區、北屯區立委補選，民進黨將徵召交通局長王義川參選。王義川11日證實，黨中央約詢他兩次，他原本不打算參選，因憂心新首長會讓軌道建設回到原點，因此決定跳出來守護。對此，準新聞局長吳皇昇說，山手線的財政配比有很大問題，王局長應該很了解，「建議王局長好好跟我們溝通，再做評論」。

王義川11日上午出席三井OUTLET PARK台中港剪綵儀式，媒體詢問投入補選立委一事，過去都表達無意願的王義川首度鬆口表示，市長選舉完後，林市長交代團隊成員都要留在台中，不管扮演何種角色，大家都在檢討沉潛，黨中央在上周約詢他兩次，希望他能代表民進黨參選。

王義川提到，讓他決定投入選戰最主要關鍵是台中捷運，這4年來與交通部推動捷運藍線、綠線延伸到大坑及大台中山手線，關於捷運軌道建設他努力非常久，並說服交通部長、次長及委員等，讓台中正式進入軌道時代。

王義川說，新首長對軌道建設未來的效益有所誤解，有可能會調整，他個人憂心會停滯不前，甚至回到原點，因此他決定跳出來守護捷運及軌道建設，前進中央與交通部合作推動。

由於北、北屯立委席次，長期由藍營拿下，王義川說，選舉上沒有所謂誰的地盤，也沒有哪一個家族永遠是他們的，市民也沒辦法接受，妹妹在當議員，姊姊在當立委，這樣的家族政治市民不太能接受。

「台中需要捷運，必須打破家族政治！」王義川強調，台中是大家的，市民心中都是為了這個城市好，沒有哪裡是誰的地盤，沒有哪裡對藍營是優勢，對綠營是艱困，反過來是大家認為越艱困，他越要出來拚這一戰。

對此，沈智慧表示，她的妹妹沈佑蓮是用心服務的市議員，這次選舉，大家用選票證明了這一點，而她也以服務人民為一生志業，更因為是看到國家的缺失所以要出來打拚。如果她順利當選立委，北區、北屯甚至台中市每個議員都是她合作的對象，如此何來家族政治之說？

至於山手線成為立委補選焦點，即將接任台中市新聞局長的吳皇昇表示，市政推動有優先順序、輕重緩急，山手線的中央、地方財政配比有很大問題，這部分王局長應該很了解，「建議王局長好好跟我們溝通，再做評論」。

(中時 )