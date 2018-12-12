王義川恐請辭參選立委補選 林佳龍已幫忙拉票

立委補選黑馬！台中市交通局長王義川是民進黨中央熱門的徵召提名人選。（盧金足攝）

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民進黨中央可望明天宣布徵召提名台中市交通局長王義川，代表民進黨參加台中市立委補選，王義川將俟黨中央正式通過徵召案後，辭去交通局長一職，全力投入立委補選。台中市長林佳龍12日在出席三井OUTLET PARK開幕直播時，還對請他簽名的民眾拉票「我們交通局長要選哦，要投他一票！」龍團隊對王參選樂觀其成，會全力輔選。

九合一選舉的延長加賽點燃戰火！沈智慧為藍軍出征，民進黨徵召王義川，參選主軸定調為「守護台中捷運，打破家族政治」，王義川身負攻下第五選區（北區、北屯區）立委補選重任，雖是初次投入選戰，政壇人士以他在這次市長選舉助選站台時的口才和理念，是不可忽視的超級吸票機。

「柳川、綠川、王義川」，林佳龍曾以此稱讚王義川，在台中市的建設中，軌道與道路規畫等軟硬體建設，為台中市政績的亮點。

台中市長林佳龍上午在出席三井OUTLET PARK開幕直播時，一名民眾拿著競選旗幟請林佳龍簽名，林佳龍問他住那一區，還笑著提醒支持者說「我們交通局長要參選，要投他一票！」

綠營表示，民進黨中央黨部明天可望宣布徵召提名台中市交通局長王義川，代表民進黨參加台中市立委補選，在黨中央通過徵召案後，王義川將辭去交通局長一職，全力投入立委補選，林佳龍市長一役飲恨，立委補選如能建功，將為綠營打一劑強心針。

(中時 )

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