要補存要快！兒少教育發展帳戶20日截止補存

兒少教育發展帳戶去年上路，至今已有6856人申請開戶。（林周義攝）

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林周義

兒少教育發展帳戶上路一年多，至今已有已有6856人申請開戶。社會救助及社工司提醒，20日為補存期限，若儲存期間有中斷，或欲增加擇定金額，可在20日前完成補存。為鼓勵民眾穩定儲蓄，社會救助及社工司日前公布實施《獎勵兒童及少年未來教育與發展帳戶開戶人存款辦法》，只要連續3年存入擇定金額，就能享有2500元的獎勵。

衛福部去年6月推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵低收入戶及中低收入戶家庭為孩子儲蓄，同時提供實物給付、以工代賑或就業服務、理財教育及社工輔導等機制。家長依擇定金額，每月可為孩子撥入500、1000、1250元，每年最多存入1萬5000元，至本月20日前都可補存。政府將以1比1的方式共同儲蓄，待孩子18歲，即可擁有人生的第一桶金。

此項服務也涵蓋家庭功能喪失的兒少，如安置在兒少福利機構的孩子，由縣市政府協助開戶、存款，中央再以1比1的方式撥款入戶。

社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，為讓民眾穩定存款，本月7日公佈實施獎勵辦法，不論月存500、1000或1250，都可在第三年享有2500元的獎勵。根據社會救助及社工司最新統計，目前的開戶數已有6856人，開戶家庭與政府已共同為弱勢兒少存下1億3371萬餘元。

針對民間團體表示，偏鄉地區部分貧童因擁有共同持分的祖產，無法通過低收入戶審查，蘇昭如表示，每年都會讓縣市政府進行檢討，了解相關的狀況後，考慮是否進行調整。因門檻需以通案為主，少數個案仍可透過其他方式獲得幫助，如急難救助、慈善團體的資源等。

另一方面，外界建議將領取年齡門檻放寬，讓國中畢業生提早領錢。對此蘇昭如表示，將視執行後實際例子的多寡，決定是否需放寬門檻。若冒然將門檻拉底，恐造成青少年提早領取，提早花光的狀況，失去了原先的意義。

(中時 )

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