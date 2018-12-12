八仙塵爆15死471傷 呂忠吉判刑5年定讞

2018年12月12日 15:00 中時電子報 黃眉青 /綜合報導、中國時報 王己由 /綜合報導、中國時報

2015年新北市八仙樂園塵爆事件釀15人死亡、471人輕重傷，活動主辦人呂忠吉一審判刑4年10月，高院今年5月依過失致死罪改判呂男5年徒刑。全案上訴至最高法院，最高院駁回上訴，呂忠吉遭判5年定讞，併科罰金9萬元。

3年前「八仙樂園」內舉辦「Color Play Asia-彩色派對」，結果發生粉塵燃燒意外，造成15死、471八仙塵爆案，主辦人、玩色創意負責人呂忠吉二審被依業務過失致死罪判處「滿貫」刑度有期徒刑5年，併科罰金9萬元，呂不服上訴三審，最高法院今(12)日駁回上訴，呂被判5年確定，併科罰金9萬元確定。

八仙塵爆案導因45歲的呂忠吉，在2015年6月27日，以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，負責派對的企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜，因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，隨著粉塵顆粒瞬間在派對現場蔓延。

呂忠吉未告知現場人員噴灑的色粉有發生塵爆的危險，也未防止其發生採取必要措施隔離色粉及電腦燈，他因確信彩色派對不會發生意外，當晚7點逕自離開舞台，不料大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成486人傷亡。

一審將呂男判刑4年10月，案經上訴，二審高院考量呂男犯後否認犯行，且他的業務過失行為造成重大傷亡，共有15人死亡、358人重傷、113位輕傷，將他判處業務過失致死罪最高刑度5年。

案經上訴三審，最高法院認為，呂忠吉為該公司實際負責人、出資人，為提供服務的企業經營者，也是舉辦派對活動業務之人，知悉派對活動中使用色粉，具有引發塵爆的危險及危害購票入場的消費者之安全與健康之虞，依消費者保護法規定，負有在派對中停止使用色粉以確保服務安全的之客觀注意義務，竟違背這項客觀注意義務，在舉辦彩色派對中，未停止使用色粉，且在使用色粉後，因確信彩色派對不會發生塵爆，疏未注意採取相關防範塵爆危險發生的有效措施，未盡他防止塵爆發生的保證義務，致發生本件塵爆事件，原審認事、用法均無不合，且量刑已處法律規定最高度刑，並無不當，上訴違背法律上的程式，應予駁回

(中時電子報)