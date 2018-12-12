沈富雄：姚人多道歉 4大疑點讓人不解

蔡英文總統。(圖/本報資料照，鄭任南攝)

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中時電子報
/綜合報導 影音／

總統蔡英文因民進黨九合一選舉大敗，辭去兼任黨主席一職，前立委沈富雄直言，他看到姚人多臉書的道歉文，一身雞皮疙瘩，「小英不會治國、小英也不懂治柯」，他說，他再讀一遍，不僅疙瘩未退，而且滿頭霧水，沈富雄並質疑，姚人多道歉是為自己還是為蔡英文？

沈富雄今在臉書表示，對於姚人多今早在臉書發表的道歉聲明，姚表示退出總統幕僚及文稿小組，希望文青兩字告一段落，也就是小英不再文青治國，更用一段肉麻文青話：「台灣需要你，台灣的局勢很艱難，請你務必站在台灣人這邊，我已經離開團隊，請你息怒…」，他表示，他讀完之後仍有4點質疑。

第一、姚就是文青？文青就是姚一人？你退，文青就告一段落，小英不再文青治國？好幼稚的治國方式！

第二、為什麼姚退，柯就可息怒？你到底什麼地方得罪了柯？難道是選戰末期你坐陣姚陣營？你是自己請纓助姚？還是奉小英之命助姚？你是自己道歉還是為小英道歉？

第三、為什麼台灣需要柯？柯不是小英的心中大患嗎？你是在幫小英討拍嗎？柯會領情嗎？柯的回應是「把戲真多」、「噁心」，連這一點可能的回應都沒想到，配當小英的幕僚嗎？

第四、「請你務必站在台灣人這邊」，什麼是台灣人這邊？是「台灣價值」的重覆囈語嗎？棄白就綠嗎？綠白合作嗎？是你的懺悔還是小英的哀鳴？

最後，沈富雄說，由姚人多的臉書看出小英的識人及用人，「她既不會治國，也不懂治柯，更不知如何御姚」。他強調，他難得一次同意柯P，真是「無能之人把戲多，噁心、噁心、再噁心！」。

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(中時電子報)

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