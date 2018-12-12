北市國民黨正副議長假投票出爐 葉林傳喊話：柯市長不要插手

2018年12月12日 15:14 中時 吳堂靖 、 鄭任南

國民黨市議員葉林傳在下午第二輪投票中，以16票擊敗同黨議員戴錫欽的13票，獲得國民黨提名競選台北市議會副議長後，滿臉笑容出面接受媒體訪問。（鄭任南攝）

台北市議會正副議長選舉25日登場， 國民黨今舉行「假投票」決定提名人選，歷經二輪投票後，正、副議長最終分別由陳錦祥、葉林傳出線，外傳台北市長柯文哲有意「插手」選舉，葉林傳也喊話，「議會有自由民主機制，呼籲柯市長不要介入！」

國民黨正、副議長「假投票」分別有6人登記參選，今上午舉行第一輪投票，因兩者皆未過半，取最高票前兩名進行第二輪對決，最終選舉結果，議長由陳錦祥21票打敗鍾小平8票，副議長則由葉林傳16票險勝戴錫欽13票。

葉林傳會後受訪表示，謝謝同仁支持，下階段要爭取正副議長的選舉還需努力， 希望黨內同志可以全力支持，未來可以輔佐議長維持議會的平順，協調議員交辦的事件，讓大家都有發揮空間，做到有效監督，發揮議會最大效能，對全民有個交代。

由於葉林傳以3票險勝對手戴錫欽，外界擔心正式選舉恐有「跑票」風險。對此，葉林傳表示，這倒是不會，因為黨團一向都很團結，會極力向大家爭取支持，以黨團決議為決議。

北市黨部主委黃呂錦茹則說，這次大選不會發生亮票、不亮票的問題，因為每個人有專屬選票，相當於記名投票，舉例來說，唱票時就會說誰投給誰，但若發現未遵循黨決定，將祭黨紀處分。

外傳台北市長柯文哲意圖「插手」25日正式選舉，媒體詢問藍營如何嚴防此情況發生？葉林傳表示，柯介入也不太適合，議會監督市府，希望柯市長不要插手議會的事情，議會有自由民主的機制，大家就按照機制進行。

除了國民黨現有的29票、新黨2票，還有關鍵的無黨籍1票，媒體追問是否已獲得支持？葉林傳表示，還在極力爭取議會同仁的支持。

(中時 )