民雄道路品質改善說明會 鄉公所與鄉民達成3點共識

2018年12月12日 15:26 中時 張亦惠

前議員黃嘉寬表示不滿鄉公所未傾聽民意就要施工，說明會開始沒多就上前火爆翻桌。（張亦惠攝）

民雄鄉公所今召開說明會，向鄉民報告民權路暨昇平路、中樂路、民生路人行環境品質提升改善工程。（張亦惠攝）

鄉民向公所表達未事前開公聽會的不滿。（張亦惠攝）

鄉長何嘉恒（右）及建設課長李紹誠（左）向鄉親說明規畫。（張亦惠攝）

民雄鄉公所獲前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫」補助4800萬元，預計在昇平路鋪石材地磚，以及多條道路管線地下化及水溝重建，引發鄉民反彈，12日說明會時前議員黃嘉寬甚至怒火沖天上前翻桌，幸最後鄉公所與鄉民達成不鋪地磚、標線型人行道、不設觀光夜市3點共識。

民雄鄉公所建設課長李紹誠、鄉長何嘉恒及台新工程顧問有限公司今召開說明會，向鄉民報告民權路暨昇平路、中樂路、民生路人行環境品質提升改善工程。鄉民約10點時至鄉公所前集結，拉起「反對施工」、「違背民意」等布條抗議。

李紹誠表示，為營造信仰中心整體意象，因此規畫昇平路鋪設石材地磚，其施工並非採生態工法，是高強度可輾壓，至於觀光夜市則非傳言由公所收租，而是由店家與攤商自行協調。

大士爺廟附近何姓居民則反應，地磚容易毀損，且汽機車行駛容易顛簸，反對鋪設。居民也表示，民雄附近沒有可停車的場地，不需要觀光夜市，且昇平路除商家外還有許多住戶，若設夜市恐打擾居民安寧。

鄉民代表簡嘉億建議，若不鋪設地磚，可將省下來的經費做民宅與道路間斜坡方便進出及店家招牌整體美化。

何嘉恒最後表示，若鄉親認為沒有必要，將取消鋪設地磚及觀光夜市規畫，將由建設課長李紹誠、顧問公司向營建署報告變更設計。

(中時 )